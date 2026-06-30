Savo Minić i Željka Cvijanović ulaze u izbornu trku za dvije najvažnije funkcije

Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana Predsjedništva BiH, a Savo Minić za predsjednika Republike, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dogovor je postignut danas na sastanku vladajuće koalicije, čime su praktično otklonjene sve dileme o kandidatima za dvije inokosne funkcije na predstojećim izborima. Pokazali smo da možemo da se odbranimo pametnim i sigurnim politikama. Koalicija ostaje stabilna, čvrsta i jedinstvena, kaže Milorad Dodik. U našem poimanju Srpska znači sve. Granica je to koju treba da branimo - suverenitet koji želimo da ojačamo.

"Republika Srpska koja će izgraditi još više autoputeva. Završiti rekonstrukciju i izgradnju bolnica u Srpskoj. Otpočeti izgradnju i modernizaciju Domova zdravlja u svim opštinama u Srpskoj. Ona koja će graditi nove turističko-zdravstvene I rekreativne centre. Tamo gdje se nalaze banje. Preko 10 banja će ući u program", rekao je Dodik.

Stižu i nove investicije. Već u narednih mjesec dana njihova vrijednost dostizaće 7,3milijarde maraka. Za određene dionice auto-puteva imamo i po tri potencijalna partnera sa kojima razgovaramo, kaže Savo Minić. Dokaz je to da Republika Srpska ima snagu i mogućnost da napravi iskorak koji smo dugo čekali.

"Tih sedam milijardi odnosiće se upravo na infrastrukturu gdje želimo da Republika Srpska bude veća, jača i bolja. Ja sam danas dolazeći na ovaj sastanak pravio jednu analizu. Ono što vam mogu reći narednih mjesec dana 7,3 milijarde biće investicije u Republici Srpskoj. To je nešto o čemu Srpska nije mogla ni sanjati dok ovo rukovodstvo i ovu ljudi nisu izborili kredibilitet", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ne prihvatamo BiH u kojoj će nam neko nametati odluke, kaže Željka Cvijanović. Tu je vladajuća koalicija koja kaže da ne prihvatamo takvu BiH u kojoj nema ravnopravnosti.

"Republici treba stabilnost a ne treba nikakva improvizacija. Ne trebaju beskarakterni ljudi koji ne mogu da izdrže pritisak, koji se danas svađaju oko svakakvih tričarija i ne mogu ništa da se dogovore a sutra treba da predstavljaju sve ono što su interesi Republike Srpske. Da razmišljaju o fiskalnoj stabilnosti Republike Srpske", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Republika Srpska Milorad Dodik potvrdio: Željka Cvijanović i Savo Minić će biti kandidati!

Naš zajednički interes je Republika Srpska. To nam je zajednični imenitelj. Nismo se udružili radi nečega drugog, poruka je prvog čovjeka Ujedinjene Srpske. Treba nam politika bez bilo kakvih avanturizama. Mi smo garancija da se to neće desiti, stav je Petra Đokića. Rame uz rame sa koalicionim partnerima stao je i prvi čovjek DEMOS-a.

"Politička situacija u Evropi i okruženju nije idilična. Republici Srpskoj su potrebe stabilne institucije, ozbiljni ljudi koji sutra mogu da izdrže izazove kako smo i pokazali u ovih godinu dana kada nam niko nije dao šansu. Pokazali smo da smo pobjednici", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

"Naš cilj je da građanima i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Srpske. A to je da građani shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno dogovarati i voditi poslove u ime našeg naroda", rekao je Petar Đokić, predsjednik SP-a.

"Ovo je jedina priča koja može dati dodatnu stabilnost i Republici Srpskoj i budućnost i perspektivi Srpskog naroda na ovim prostorima. Očekujem da na sljedećim parlamentarnim izborima ova koalicija uzme dovoljan broj mandata koliko će biti neophodno, pa ako to bude potrebno i za neka ustavna rješenja", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a.

Međunarodna pozicija Republike Srpske bolja je nego ikada, kaže Darko Banjac. Da bi je sačuvali treba nam je jedinstvo, i jasan i decidan stav. To je ono što ova koalicija nudi. Politika ozbiljnosti, a ne improvizacije, poruka je koalicionih partnera.

"U budućnosti ova koalicija nudi da više neće biti sankcija, nametanja, smjenjivanja. Jednostavno, sada je pozicija Republike Srpske mnogo drugačija. Govorićemo jednim, jedinstvenim stavom u političkom Sarajevu. A da ćemo na unutrašnjem planu čuvati institucije. Čuvati fiskalnu i budžetsku stabilnost, gradićemo puteve, vrtiće, škole i sve što je do sada rađeno", rekao je Darko Banjac, predsjednik NPS-a.

"Važno je da Republika Srpska nastavi politiku kontinuiteta, stabilnosti, razvoja, unapređenja. Važno je da smo prisutni na međunarodnom planu, kao što smo to danas. Da je prisutna i na istoku i na zapadu", rekao je Goran Selak, predsjednik SPS-a.

"Ova vlast, ni koalicija nikada nije donijela lošu odluku po Srpsku, jer ta odluka bi značila nestanak Srpske. Ovaj čovjek koji stoji iza mene, gospodin Dodik, vodio je Srpsku u najtežim vremenima, vodi je i danas. Nikada nije donio odluku koja bi naštetila Republici Srpskoj", rekao je Nenad Nešić, predsjednik DNS-a.

Politike su usaglašene. U mnogim pitanjima važnim za Republiku Srpsku, gotovo i da nema potrebe za sastančenjima, kako bi utvrdili jedinstven stav, kaže Milorad Dodik. Jedinstven stav se podrazumijeva po svim pitanjima važnim za Republiku Srpsku.