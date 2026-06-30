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Jedan Loto igrač slavi posljednji dan juna: Izvučeni brojevi u 52. kolu

Autor:

Stevan Lulić
30.06.2026 20:11

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Лото извлачење
Foto: Screenshot

Izvučeni su brojevi u 52. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 34, 22, 36, 1, 14, 24 i 23.

Glavnog dobitka u igri Loto nije bilo što se već znalo nakon šest izvučenih brojeva, jer u tom momentu nijedan igrač nije imao šest pogodaka.

Ipak, sedmi broj donio je sreću jednom igraču, koji sigurno slavi posljednji dan juna. On je osvojio šesticu vrijednu više od 54.000 KM.

Inače Loto sedmica bila je vrijedna 1.200.000 KM.

Loto plus

Igra Loto plus nosila je premiju od nevjerovatnih 5.350.000 KM.

Izvučeni brojevi u ovom kolu su 4, 13, 18, 27, 28, 1 i 7.

Ni u ovoj igri nije bilo glavnog dobitka.

Džoker

Izvučen je i Džoker broj, a on je bio - 829565

Premija za Džoker broj u ovom kolu bila je 50.000 KM.

Dobitnu kombinaciju za pomenutu premiju nijedan od igrača nije imao ovog utorka.

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