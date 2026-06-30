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Nova nesreća u BiH: Motociklista hitno prevezen u bolnicu

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 20:47

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Несрећа у Сарајеву
Foto: Crna-hronika

U Sarajevu se večeras, 30. juna, kod Vrbanja mosta dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđen motociklista.

Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u nesreći, koja im je prijavljena iza 19 sati, učestvovali su putničko motorno vozilo i motocikl.

"Motociklista je prebačen na KUM Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu", rekli su.

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Povrijeđenom motociklisti u bolnici se utvrđuje stepen povreda.

Trenutno su na ovoj dionici zabilježene i saobraćajne gužve, pa se vozači apeliraju na oprez.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Sarajevo

udes

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