Nova nesreća u BiH: Motociklista hitno prevezen u bolnicu

Autor:ATV redakcija
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U Sarajevu se večeras, 30. juna, kod Vrbanja mosta dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđen motociklista.
Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u nesreći, koja im je prijavljena iza 19 sati, učestvovali su putničko motorno vozilo i motocikl.
"Motociklista je prebačen na KUM Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu", rekli su.
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Povrijeđenom motociklisti u bolnici se utvrđuje stepen povreda.
Trenutno su na ovoj dionici zabilježene i saobraćajne gužve, pa se vozači apeliraju na oprez.
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