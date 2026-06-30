Nestao mladić (23) u Drini: U toku velika potraga

Autor:ATV redakcija
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Kod Drinskog zaliva nadomak Loznice u toku je potraga za mladićem (23) koji je nestao u vodi.
Dojava o mogućem utapanju primljena je danas oko 16 sati, potvrđeno je za Radio-televiziju Srbije
Na teren je odmah upućen Specijalistički tim za spašavanje i rad na vodi iz Odjeljenja za vanredne situacije u Šapcu. U akciji učestvuje šest pripadnika tima koji pretražuju riječni tok i priobalje.
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Spasilačke ekipe ulažu maksimalne napore kako bi locirale nestalog mladića, ali do ovog trenutka nema novih informacija o ishodu potrage.
Nadležne službe nastavljaju rad na terenu, a o svim detaljima javnost će biti blagovremeno obaviještena.
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