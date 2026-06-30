"Elektro Bijeljina": Nevrijeme prouzrokovalo kvarove na elektromreži i materijalnu štetu

Autor:ATV redakcija
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Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom, koje je danas zahvatilo područje grada Zvornika, prouzrokovalo je kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija.
Prema informacijama iz "Elektro-Bijeljine", došlo je do oštećenja krova na trafostanici 35/10 kilovata Kozluk, što je izazvalo prekid napajanja dalekovoda.
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Bez električne energije trenutno je oko 6.000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, Loknja, Šepka, Roćevića, Pađina, Trnovice, Jasenice, Kiseljaka, Tabanaca i Tršića. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara.
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