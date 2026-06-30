Minić u obilasku savskog keja u Šamcu

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u Šamac, gdje će prisustvovati početku uređenja obale Save na potezu Kej-Luka.

Premijer Minić obilazi savski kej u društvu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelke Kuzmić i vršioca dužnosti direktora preduzeća "Vode Srpske" Miroslava Milovanovića. Region Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak: Ugrožena odbrana Hrvatske

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