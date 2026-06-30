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Minić u obilasku savskog keja u Šamcu

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:21

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у Шамац, гд‌је ће присуствовати почетку уређења обале Саве на потезу Кеј-Лука.
Foto: SRNA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u Šamac, gdje će prisustvovati početku uređenja obale Save na potezu Kej-Luka.

Premijer Minić obilazi savski kej u društvu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelke Kuzmić i vršioca dužnosti direktora preduzeća "Vode Srpske" Miroslava Milovanovića.

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Savo Minić

Šamac

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