Minić u obilasku savskog keja u Šamcu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u Šamac, gdje će prisustvovati početku uređenja obale Save na potezu Kej-Luka.
Premijer Minić obilazi savski kej u društvu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelke Kuzmić i vršioca dužnosti direktora preduzeća "Vode Srpske" Miroslava Milovanovića.
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