FIFA pokrenula istragu nakon finala Svjetskog prvenstva

Svaki igrač ili trener umiješan u tuču mogao bi se suočiti sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine /AFA/ takođe mogao biti kažnjen novčanom kaznom.

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FIFA je u saopštenju navela da je njen Disciplinski komitet imenovao tužioca za disciplinska i etička pitanja kako bi istražio moguće povrede Disciplinskog pravilnika u vezi sa incidentima nakon utakmice.

Na video-snimcima se može vidjeti da je nekolicina igrača umiješana, među kojima i Leandro Paredes koji je po završetku utakmice odgurnuo nekoliko igrača Španije.

On je za vrat uhvatio Erika Garsiju, a kada se Gavi umiješao da ih razdvoji i njega je gurnuo na travu.

Njegov saigrač Nauel Molina udario je Rodrija dok je vezista Mančester sitija slavio osvajanje titule svjetskog prvaka.

Pomoćni trener Argentine Roberto Ajala takođe je pokušao da udari Danija Olma u lice.

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Selektor Argentine Lionel Skaloni i ostali igrači pokušavali su da spriječe da dođe do većih incidenata.

Najveći dio ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na ceremoniji dodjele pehara dok je Španija podizala trofej, jer su igrači za to vrijeme pozdravljali svoje navijače.

Prije toga španski fudbaleri su napravili špalir i aplaudirali Argentincima kada su primali srebrne medalje.

(Srna)