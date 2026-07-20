Spektakularno: Stotine hiljada navijača dočekalo reprezentaciju Španije u Madridu

Autor:ATV redakcija
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Stotine hiljada navijača dočekalo je prvake svijeta u Madridu nakon što je Španija u finalu Svjetskog prvenstva svrgnula s trona Argentinu.
Špansku fudbalsku reprezentaciju prvo su dočekali kraljevska porodica i premijer Pedro Sančez (Sanchez) prije nego su se ukrcali u autobus s otvorenim krovom i prošli avenijama Madrida - od blizine Monkloa, službene rezidencije premijera, do trga Sibeles.
Glavna proslava navijača s igračima održava se na trgu Sibeles, gdje su se tradicionalno okupljali bivši španski nacionalni timovi i njihovi navijači, kako bi slavili.
Španija je osvojila trofej u nedjeljnom finalu nakon što je pobijedila Argentinu rezultatom 1:0 koja je branila titulu prvaka osvojenu na Mundijalu u Kataru.
Španiji je ovo druga titula prvaka svijeta. Prvu su osvojili prije 16 godina na Svjetskom prvenstvu održanom Južnoafričkoj Republici 2010. godine.
Španska prijestolnica je eruptirala i noć prije nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, a hiljade navijača su se slile na ulice iz barova i restorana.
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