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Spektakularno: Stotine hiljada navijača dočekalo reprezentaciju Španije u Madridu

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 21:50

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Навијачи се окупљају док чекају долазак играча фудбалске репрезентације Шпаније током прославе у Мадриду у понедјељак, 20. јула 2026. године, након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалу Свјетског првенства у Ист Радерфорду у америчкој савезној држави Њу Џерзи, у близини Њујорка.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Stotine hiljada navijača dočekalo je prvake svijeta u Madridu nakon što je Španija u finalu Svjetskog prvenstva svrgnula s trona Argentinu.

Špansku fudbalsku reprezentaciju prvo su dočekali kraljevska porodica i premijer Pedro Sančez (Sanchez) prije nego su se ukrcali u autobus s otvorenim krovom i prošli avenijama Madrida - od blizine Monkloa, službene rezidencije premijera, do trga Sibeles.

Дочек фудбалера Шпаније
Doček fudbalera Španije

Glavna proslava navijača s igračima održava se na trgu Sibeles, gdje su se tradicionalno okupljali bivši španski nacionalni timovi i njihovi navijači, kako bi slavili.

Španija je osvojila trofej u nedjeljnom finalu nakon što je pobijedila Argentinu rezultatom 1:0 koja je branila titulu prvaka osvojenu na Mundijalu u Kataru.

Дочек фудбалера Шпаније
Doček fudbalera Španije

Španiji je ovo druga titula prvaka svijeta. Prvu su osvojili prije 16 godina na Svjetskom prvenstvu održanom Južnoafričkoj Republici 2010. godine.

Дочек фудбалера Шпаније
Doček fudbalera Španije

Španska prijestolnica je eruptirala i noć prije nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, a hiljade navijača su se slile na ulice iz barova i restorana.

Avaz

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