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Jutarnja šetnja je jedna od najboljih navika za zdravlje

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 09:05

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Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Foto: Unsplash

Briga o zdravlju ne mora uvijek značiti naporne treninge i velike promjene. Nekada je najbolja odluka izaći u šetnju.

Jutarnja šetnja, posebno prije početka svakodnevnih obaveza, može imati brojne koristi za organizam. Osim što poboljšava cirkulaciju i pokreće mišiće nakon odmora, boravak na svježem zraku pomaže tijelu da se razbudi i pripremi za dan.

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Redovno hodanje povezano je s boljom kondicijom, zdravljem srca i lakšim održavanjem tjelesne težine. Za razliku od intenzivnih treninga, šetnja je dostupna gotovo svima i može se prilagoditi mogućnostima svakog pojedinca.

Poseban značaj ima i za mentalno zdravlje. Vrijeme provedeno u prirodi ili mirnijem okruženju može smanjiti osjećaj stresa, poboljšati raspoloženje i pomoći da dan započnemo smirenije i organizovanije.

Stručnjaci preporučuju da se tokom šetnje ne fokusiramo samo na broj pređenih koraka, već i na kvalitet vremena koje provodimo u pokretu. Kratka pauza od telefona, duboko disanje i svjesno uživanje u okolini mogu dodatno pojačati pozitivan efekat.

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Ne postoji savršen trenutak za početak zdravijih navika. Nekada je dovoljno samo obuti udobnu obuću i napraviti prvi korak – jer upravo male promjene često donose najveće rezultate na duže staze.

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hodanje

šetnja

zdravlje

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