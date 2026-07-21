Jutarnja šetnja je jedna od najboljih navika za zdravlje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Briga o zdravlju ne mora uvijek značiti naporne treninge i velike promjene. Nekada je najbolja odluka izaći u šetnju.
Jutarnja šetnja, posebno prije početka svakodnevnih obaveza, može imati brojne koristi za organizam. Osim što poboljšava cirkulaciju i pokreće mišiće nakon odmora, boravak na svježem zraku pomaže tijelu da se razbudi i pripremi za dan.
Društvo
Sveštenik objasnio da li se valja kupati na Svetog Prokopija: ''Nije Bog neki policajac''
Redovno hodanje povezano je s boljom kondicijom, zdravljem srca i lakšim održavanjem tjelesne težine. Za razliku od intenzivnih treninga, šetnja je dostupna gotovo svima i može se prilagoditi mogućnostima svakog pojedinca.
Poseban značaj ima i za mentalno zdravlje. Vrijeme provedeno u prirodi ili mirnijem okruženju može smanjiti osjećaj stresa, poboljšati raspoloženje i pomoći da dan započnemo smirenije i organizovanije.
Stručnjaci preporučuju da se tokom šetnje ne fokusiramo samo na broj pređenih koraka, već i na kvalitet vremena koje provodimo u pokretu. Kratka pauza od telefona, duboko disanje i svjesno uživanje u okolini mogu dodatno pojačati pozitivan efekat.
Srbija
Poznato kada stiže novi toplotni talas: Temperature do 40 stepeni
Ne postoji savršen trenutak za početak zdravijih navika. Nekada je dovoljno samo obuti udobnu obuću i napraviti prvi korak – jer upravo male promjene često donose najveće rezultate na duže staze.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
3 h1
Društvo
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Zdravlje
22 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
2 d0
Zdravlje
2 d0
Najnovije
12
05
11
53
11
49
11
45
11
40
Trenutno na programu