Horoskop za 21. jul: Škorpijama stiže novac, a Ribama rješenje krize

Ovan

Dan vam donosi priliku da konačno završite obavezu koja vas je dugo opterećivala. Na emotivnom planu, partner će znati da cijeni vašu iskrenost, dok slobodne predstavnike ovog znaka očekuje veoma zanimljiv susret preko prijatelja. Obratite pažnju na iscrpljenost i nipošto ne preskačite odmor.

Bik

Moguće su veoma dobre vijesti vezane za novac ili dodatni izvor prihoda koji ste dugo čekali. Više nježnosti i strpljenja dodatno će učvrstiti vaš odnos sa voljenom osobom. Kada je zdravlje u pitanju, povedite više računa o pravilnoj ishrani i redovnom unosu tečnosti.

Blizanci

Pred vama je dan izuzetno povoljan za pregovore, važne razgovore i sklapanje novih poslovnih dogovora. U ljubavi, samo jedna poruka mogla bi da vam izmami osmijeh na lice i ponovo probudi poznate leptiriće u stomaku. Za dobro zdravlje i energiju potrebno vam je više fizičkog kretanja.

Rak

Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje odvrati od plana koji ste već detaljno napravili. Topla porodična atmosfera i bliskost danas vam prijaju mnogo više nego izlazak sa društvom. Zbog nakupljenog umora tokom dana moguća je prolazna glavobolja.

Lav

Na poslu dobijate sjajnu priliku da pokažete svoje znanje pred veoma važnim ljudima. Vaša harizma je danas posebno naglašena, pa ćete sa lakoćom privlačiti pažnju gdje god da se pojavite. Osjećate se odlično i puni ste pozitivne energije.

Djevica

Odlična organizovanost donosi vam veliku prednost na poslu i znatno olakšava rješavanje svih zaostalih obaveza. Partner će vam biti izuzetno zahvalan na podršci u važnom trenutku, dok slobodne Djevice mogu upoznati osobu sličnih interesovanja. Više odmora prijalo bi vašem organizmu.

Vaga

Neočekivana poslovna ponuda mogla bi da vas navede na ozbiljno razmišljanje o velikim promjenama u karijeri. Prelijep gest voljene osobe poput čarobije će vam popraviti raspoloženje. Zbog previše preuzetih obaveza moguća je blaga napetost.

Škorpija

Dan je izuzetno povoljan za uspješno rješavanje svih administrativnih i finansijskih pitanja. Iskren i otvoren razgovor ukloniće nesporazum koji vas je mučio prethodnih dana. Za bolji imunitet i dobro raspoloženje potrebno vam je više kvalitetnog sna.

Strijelac

Neko konačno prepoznaje vaš trud i mogao bi da vam ponudi veoma zanimljivu poslovnu saradnju. Slobodne Strijelce očekuje novo poznanstvo koje brzo može prerasti u nešto mnogo ozbiljnije. Za fizičku kondiciju i zdravlje prijaće vam sportska aktivnost.

Jarac

Uspješno završavate važan zadatak i time dodatno stičete povjerenje i poštovanje nadređenih. Više emotivne otvorenosti značajno će doprinijeti boljoj komunikaciji sa partnerom. Ne zanemarujte povremene bolove u leđima uzrokovane dugim sjedenjem.

Vodolija

Vaša originalna ideja mogla bi da privuče veliku pažnju osobe koja odlučuje o važnom projektu. Neočekivan emotivni susret u potpunosti vam vraća vjeru u ljubav. Za zdravlje je ključno da malo usporite brzi tempo kojim diktirate svakodnevicu.

Ribe

Danas ćete veoma uspješno riješiti situaciju koja je drugima djelovala potpuno bezizlazno. Dubok emotivni razgovor donosi vam dugo traženi osjećaj sigurnosti i bliskosti. Posvetite više pažnje odmoru i kvalitetnom snu, prenosi Lepa i srećna.