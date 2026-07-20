Invazija džinovskih skakavaca

Autor:ATV redakcija
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Džinovski skakavci, koji su se navodno preko Balkana proširili na Tursku i oblast Mramornog mora, primijećeni su sada i u različitim delovima provincije Bursa, prenose danas turski mediji.
Nakon Jedrena, Istanbula i Kodžaelija, ovi ogormni skakavci primijećeni su i u Bursi.
Građani su mobilnim telefonima snimili ove skakavce koji djeluju zastrašujuće i privlače pažnju svojom veličinom, prenosi Hurijet.
Veliki skakavci, koji su se posljednjih dana često viđali u pojedinim delovima Istanbula, izazvali su zabrinutost među stanovnicima, prenosi Tanjug.
Mnogi ljudi, uspaničeni zbog toga što skakavci kroz otvorene prozore ulaze u poslovne prostore i domove, naročito u večernjim satima, a takođe sleću na balkone i u bašte, dijelili su svoja iskustva na društvenim mrežama.
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Na snimcima se vidi kako skakavci, dugački i više od deset centimetara, dugo vremena miruju na prozorima i zidovima, a pojedini građani su, pokušavajući da udalje ove velike skakavce od svojih domova, pribegli različitim metodama.
Stručnjaci kažu da su skakavce donijeli vjetrovi sa Balkana, a da se njihov enormni rast i razmnožavanje mogu povezati sa globalnim klimatskim promjenama, veoma toplom zimom i proljećem praćenim padavinama.
Džinovski skakavci nisu opasni, ne napadaju ljude i ne predstavljaju direktnu prijetnju po zdravlje.
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