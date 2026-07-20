Logo

Invazija džinovskih skakavaca

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 18:17

Komentari:

0
Инвазија џиновских скакаваца
Foto: Envato/kalnroz

Džinovski skakavci, koji su se navodno preko Balkana proširili na Tursku i oblast Mramornog mora, primijećeni su sada i u različitim delovima provincije Bursa, prenose danas turski mediji.

Nakon Jedrena, Istanbula i Kodžaelija, ovi ogormni skakavci primijećeni su i u Bursi.

Građani su mobilnim telefonima snimili ove skakavce koji djeluju zastrašujuće i privlače pažnju svojom veličinom, prenosi Hurijet.

Veliki skakavci, koji su se posljednjih dana često viđali u pojedinim delovima Istanbula, izazvali su zabrinutost među stanovnicima, prenosi Tanjug.

Mnogi ljudi, uspaničeni zbog toga što skakavci kroz otvorene prozore ulaze u poslovne prostore i domove, naročito u večernjim satima, a takođe sleću na balkone i u bašte, dijelili su svoja iskustva na društvenim mrežama.

оса

Savjeti

Jedan simptom nakon ujeda ose je ozbiljan znak za uzbunu: Idite odmah u Hitnu

Na snimcima se vidi kako skakavci, dugački i više od deset centimetara, dugo vremena miruju na prozorima i zidovima, a pojedini građani su, pokušavajući da udalje ove velike skakavce od svojih domova, pribegli različitim metodama.

Stručnjaci kažu da su skakavce donijeli vjetrovi sa Balkana, a da se njihov enormni rast i razmnožavanje mogu povezati sa globalnim klimatskim promjenama, veoma toplom zimom i proljećem praćenim padavinama.

Džinovski skakavci nisu opasni, ne napadaju ljude i ne predstavljaju direktnu prijetnju po zdravlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

skakavac

invazija

Turska

insekti

Komentari (0)

Pročitajte više

Пчеле Ниш

Srbija

"Borim se kao lav": Nevjerovatan prizor u kući koju su zaposjele pčele

4 d

0
Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.

Zdravlje

Simptomi kod uboda ose koje ne smijete da ignorišete: Mogu biti pogubni

5 d

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Nezapamćena tragedija: Izujedale ga ose dok je pomagao komšinici, preminuo u bolnici

5 d

0
Мува на зеленој трави.

Savjeti

Prirodno sredstvo koje sprečava ulazak insekata u kuću

2 sedm

0

Više iz rubrike

Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Sudbinski preokret od prvog avgusta: Za tri znaka počinje ludačka sreća

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 20. jul: Kome istrajnost danas donosi dobre rezultate

11 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ako vam nije stigla juče, stiže danas: Dan donosi neočekivanu poruku za ove znakove

1 d

0
Хороскоп за недјељу: Коме је вријеме за важне одлуке?

Zanimljivosti

Horoskop za nedjelju: Kome je vrijeme za važne odluke?

1 d

0

  • Najnovije

19

01

Oglasio se MUP o slučaju "Faraon": Šta čeka kontroverznog influensera?

18

58

Centralne vijesti, 20.07.2026.

18

55

Preusmjereno sedam brodova, jedan onesposobljen

18

42

Kolaps na više graničnih prelaza

18

38

Tramp o susretu sa Sančezom: „Nemam problem sa njim“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima