Prirodno sredstvo koje sprečava ulazak insekata u kuću

Dolaskom toplijih dana dolaze nam i neželjeni gosti - insekti i mogu nam pokvariti uživanje u domu tokom ljeta.

Umjesto korištenja jakih hemijskih sredstava, postoji i jednostavnija alternativa zasnovana na prirodnim sastojcima, a efikasno tjera insekte od kuće.

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Kajenski biber može djelovati kao repelent jer iritira centralni nervni sistem insekata. Osim ovog začina, za pripremu smjese potrebni su voda, prazna boca sa raspršivačem i malo deterdženta za pranje sudova koji pomaže da se rastvor bolje zadrži na površinama.

Za pripremu rastvora koristi se kanta u koju se sipa otprilike četiri litra vode, uz dodatak četiri kašike kajenskog bibera. Smjesa se promiješa, a zatim se dodaje malo deterdženta za pranje sudova.

Nakon toga ostavlja se da odstoji preko noći, pri čemu se preporučuje da bude van dohvata kućnih ljubimaca zbog kapsaicina koji može biti štetan za životinje.

Kada je smjesa spremna, sipa se u bocu sa raspršivačem, po mogućstvu pomoću lijevka. Po želji se može procijediti kako bi se uklonile veće čestice, iako to nije obavezno. Ostatak se može čuvati u zatvorenoj posudi na hladnom mjestu.

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Rastvor se zatim nanosi na okvire balkonskih vrata i prozora, a po potrebi i oko običnih vrata. Važno je da se čuva van domašaja djece i kućnih ljubimaca.

Nakon nekoliko dana primjene primjetićete manje prisustvo insekata u kući, a rastvor se može koristiti i na biljkama, poput vinove loze, kako bi se smanjila pojava lisnih vaši. Za najbolji efekat preporučuje se prskanje u večernjim satima kako sunce ne bi ubrzalo isparavanje.

(SuperŽena)