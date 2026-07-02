Šta pomaže kada izgorimo od sunca?

Prilikom sunčanja na plaži često se zanesemo i ostanemo na sucnu duže engo što bismo trebali. Tada se često jave opekotine od sunca, a evo na koji način ih je najbolje liječiti.

Opekotine od sunca mliječni proizvodi ne smiruju, već zarobljavaju toplotu ispod tankog masnog filma i koža se peče i dalje, samo iznutra.

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Crvenilo, zatezanje i žarenje znaci su da je UV zračenje već napravilo štetu, a jogurt iz frižidera tu štetu produžava.

Kiselo mlijeko na izgorjelim leđima je prvi savjet koji čujete od komšinice, i upravo je to najgore što možete da uradite.

Mast i proteini iz mlijeka zapušavaju pore. Toplota koja bi inače izašla na površinu ostaje zatočena u dermisu, pa oporavak teče sporije. Dodajte tome bakterije iz mliječnog proizvoda na već oštećenoj koži i dobili ste idealne uslove za iritaciju, ne za hlađenje.

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Zaboravite frižider, otvorite slavinu

Hladna voda je prva i najjeftinija pomoć. Tuširajte izgorjelo mjesto mlakom do hladnom vodom desetak minuta ili stavite oblogu od čiste tkanine natopljene vodom. Tako skidate vrelinu sa površine bez ijedne dodatne iritacije. Dok je koža još vlažna, nanosite preparate namijenjene baš oštećenju od sunca, a teške masne kreme ostavite po strani jer one guše kožu i sprečavaju da toplota izađe iz dubljih slojeva.

Aloe vera radi ono što jogurt nikad neće

Gel aloe vere je zlatni standard za izgorjelu kožu od sunca. Za razliku od mlijeka, on prodire u epiderm i hidrira tkivo bez okluzivnog sloja koji zadržava toplotu. Birajte čiste gelove bez mirisa i alkohola, jer parfem i alkohol dodatno isušuju osjetljive zone. Nanosite ga u tankom sloju nekoliko puta dnevno, sve dok crvenilo ne počne da blijedi. Olakšanje osjetite gotovo odmah.

Šta zaista pomaže kod opekotina od sunca

Kod sunčevih opekotina pomažu tri stvari: hlađenje vodom, vlaženje kože gelom aloe vere ili pantenolom i unos tečnosti iznutra. Masti, jogurt i pavlaka ne pomažu i usporavaju oporavak.

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Pantenol u obliku pjene ili spreja je pravi spas za opečena leđa i ramena. Lagana tekstura se brzo upija, a aktivni sastojci podstiču obnovu oštećenih ćelija. Pjena ne iritira ranjavo mjesto kao teški losion i daje osjećaj hlađenja koji traje. Ponavljajte je na svakih nekoliko sati, naročito poslije tuširanja. Aloe vera i pantenol zajedno rade brže nego svaki za sebe.

Oporavak ne staje na koži

Opekotine nisu samo površinska stvar. Tijelo gubi tečnost preko oštećene kože, pa pijte bar dva litra vode dnevno. Odmarajte u rashlađenoj sobi i izbjegavajte napor dok žarenje ne popusti.

Najveći problem nije crvenilo, problem je dehidracija koju ne primjetite na vrijeme. Ako se pojavi jak bol ili temperatura, javite se ljekaru bez odlaganja, jer i britanski NHS u svom vodiču o opekotinama od sunca savjetuje pomoć kada se pojave plikovi i mučnina.

Strpljenje. Koža se obnavlja danima, ne satima. Ako iskoče plikovi, nikako ih ne bušite, jer štite zdravo tkivo ispod od infekcije. Nosite široku odjeću od pamuka da smanjite trenje i ostanite van sunca dok se koža potpuno ne oporavi.

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Da li mlijeko ili jogurt zaista smiruju opekotine od sunca?

Ne, mliječni proizvodi stvaraju masni film koji zatvara pore i zadržava toplotu, pa usporavaju oporavak i mogu da iritiraju kožu

Koliko dana traje oporavak od sunčevih opekotina?

Blago crvenilo prolazi za nekoliko dana, a teže opekotine sa plikovima mogu da zarastaju i do dvije nedjelje.

Šta nanositi na izgorjelu kožu od sunca?

Gel aloe vere bez mirisa ili pantenol pjenu, više puta dnevno na vlažnu kožu, uz obilan unos vode.

(Krstarica)