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Zemljotres od 5,5 stepeni Rihtera pogodio Grčku!

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 13:25

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Земљотрес од 5,5 степени Рихтера погодио Грчку!
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5.5 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 2. jul 2026 u 13:06 časova, na području grupe ostrva Dodekaneza u Grčkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.4168 i dužine 27.3066, odnosno 26 km od Karpatosa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

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Zemljotres

Grčka

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