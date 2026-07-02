Zemljotres od 5,5 stepeni Rihtera pogodio Grčku!

Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5.5 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 2. jul 2026 u 13:06 časova, na području grupe ostrva Dodekaneza u Grčkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.4168 i dužine 27.3066, odnosno 26 km od Karpatosa. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.