Blaži zemljotres rano jutros zabilježen u Hercegovini: Epicentar kod Mostara

U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Rihterovoj skali.

Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je zabilježen oko 4:27 sati.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 stepeni po Rihterovoj skali, a zabilježen je na dubini od 11 kilometara.

Epicentar zemljotresa lociran je osam kilometara sjeveroistočno od Mostara i oko 64 kilometra jugozapadno od Sarajeva.

S obzirom na to da se radi o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrhtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima, prenosi Kliks