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Blaži zemljotres rano jutros zabilježen u Hercegovini: Epicentar kod Mostara

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 07:15

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Блажи земљотрес рано јутрос забиљежен у Херцеговини: Епицентар код Мостара
Foto: Printskrin/Jutjub

U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Rihterovoj skali.

Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je zabilježen oko 4:27 sati.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 stepeni po Rihterovoj skali, a zabilježen je na dubini od 11 kilometara.

Epicentar zemljotresa lociran je osam kilometara sjeveroistočno od Mostara i oko 64 kilometra jugozapadno od Sarajeva.

S obzirom na to da se radi o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrhtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima, prenosi Kliks

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Tagovi :

Zemljotres

Hercegovina

EMSC

Bosna i Hercegovina

Mostar

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