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RHMZ Srpske izdao upozorenje

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 20:26

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РХМЗ Српске издао упозорење
Foto: ATV

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ) izdao je upozorenje na lokalne nepogode.

"Tokom noći se očekuje jača promjena vremena, prvo na sjeveru", saopšteno je iz RHMZ-a.

Dodaju da je moguć je i olujni vjetar, grad i pad temperature za oko 10 do 15 stepeni.

Podsjećamo, olujno nevrijeme juče je nanijelo veliku materijalnu štetu, posebno na području Zvornika, Bratunca i Trebinja.

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Nevrijeme je najviše pogodilo zvorničke mjesne zajednice Branjevo i Kozluk.

Pričinjena je materijalna šteta u više desetina domaćinstava. Naleti vjetra nosili su crijep sa krova, dok je kiša prodirala u unutrašnjost domova.

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RHMZ

nevrijeme

Upozorenje

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