RHMZ Srpske izdao upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ) izdao je upozorenje na lokalne nepogode.
"Tokom noći se očekuje jača promjena vremena, prvo na sjeveru", saopšteno je iz RHMZ-a.
Dodaju da je moguć je i olujni vjetar, grad i pad temperature za oko 10 do 15 stepeni.
Podsjećamo, olujno nevrijeme juče je nanijelo veliku materijalnu štetu, posebno na području Zvornika, Bratunca i Trebinja.
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Nevrijeme je najviše pogodilo zvorničke mjesne zajednice Branjevo i Kozluk.
Pričinjena je materijalna šteta u više desetina domaćinstava. Naleti vjetra nosili su crijep sa krova, dok je kiša prodirala u unutrašnjost domova.
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