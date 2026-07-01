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Dijele se uputstva za provokacije sa zastavom RBiH

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 11:46

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Дијеле се упутства за провокације са заставом РБиХ
Foto: Facebook

Posljednjih dana intenzivirali su se incidenti sa provokacijama zastavama RBiH u Republici Srpskoj. Nedavni primjer iz Doboja u kojem je vozač sa istaknutom zastavom RBiH ušao u verbalni sukob sa obezbjeđenjem Doboj siti centra, a nakon čega je kažnjen od srpske policije, izazvao je hiljade komentara.

Ovih dana se na društvenim mrežama dijele uputstva kako da se pojedinci koji na taj način namjeravaju da provociraju u Republici Srpskoj ophode sa srpskom policijom.

Kao autor uputstva potpisuje se Nihad Aličković, prepoznatljiv po radikalnim stavovima i idejni tvorac "Anti-dejton grupe".

застава рбих добој

Hronika

Usred Doboja provocirao zastavom RBiH: "Što ne ideš da živiš u Srbiju"

U tekstu se pozivaju pojedinci koji sa namjerom da provociraju ističu zastave RBiH da prilikom zaustavljanja od strane MUP-a Republike Srpske mobilnim telefonom snimaju službenike koji ih legitimišu.

Nadalje, savjetuju da pojedinci koji se nađu u takvoj situacijin ne dozvole oduzimanje zastave.

Učestale provokacije

U proteklom periodu zabilježen je veći broj incidenata. Nedavno je zastava Republike Srpske skinuta sa jarbola i zapaljena, što je izazvalo reakciju nadležnih u Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade Savo Minić najavio je i zakonsko rješenje kojim će biti zabranjeno isticanje zastave tzv. Armije BiH, a predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Srpske.

Милорад Додик

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Tagovi :

zastava RBiH

Provokacija

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