Zapaljena zastava, pljušte reakcije - navijačku euforiju pretvorili su u srbofobiju

Nekoliko sekundi bilo je dovoljno da snimak prođe sve društvene mreže i izazove lavinu reakcija. Nije to neka novost. Po ko zna koji put izražena je netrpeljivost prema svemu što dolazi iz Srpske.

Skrnave tako godinama sve ono što je nama najsvetije, a to je zastava pod kojom su bili ginuli naši očevi - oni koji su dali život za Republiku Srpsku, kaže prvi čovjek Istočnog Sarajeva.





Ista je to matrica kao i prije 34 godine. Dokaz da ova zemlja nikada neće opstati. Najbolje bi bilo da se jednom razdružimo i živimo jedni pored drugih, ako već ne možemo kao komšije.

,,Mi u Istočnom Sarajevu pravo da vam kažemo nismo zabrinuti, samo su nam se nekako popeli na glavu. Dosta nam ih je više. Ovih dana imate utakmice reprezentacije BiH. Očekuju da podržimo neku zemlju, a ogrću se zastavom pod kojom su ubijani najbolji sinovi. I mi sada treba da kažemo eto i mi sada navijamo, sve je to sjajno i dobro’’, rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Navijačku euforiju pretvorili su u srbofobiju, poruka je prvog čovjeka Parlamenta Srpske.

"Napadaju na Srbe čak i kad navijaju za BiH, otimaju, skidaju i pale srpske zastave. Vozaju ratne zastave po opštinama u Srpskoj...BH mediji ignorišu! Nemoj poslije da bude da nismo rekli da bi to moglo skupo da košta!", navodi Nenad Stevandić, predsjednik NSRS.

Ovo je BiH koja se nudi Srbima. Opasna provokacija i akt bolesne mržnje prema srpskom narodu, jasna je Željka Cvijanović.

,,Najoštrije osuđujem ovaj odvratni čin koji je posljedica svakodnevne satanizacije Republike Srpske u političkom Sarajevu.Ovakvim ludacima je ohrabrenje i to kada sarajevski političari prijete i pozivaju na uklanjanje silom političara iz Republike Srpske’’, navodi Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Snimkom i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžahedinske zločine nad Srbima zgrožen je i premijer Srpske.Mržnja i netrpeljivost prema Srbima počela se manifestovati i van verbalnih okvira. Mržnja se uvijek vraća kao bumerang, poruka je Milorada Dodika.

"Zastavu Republike Srpske, koja je uvijek bila na strani pravde i istine, nije osporio čak ni Ustavni sud BiH koji je decenijama radio isključivo protiv mog naroda. Republika Srpska neće vraćati mržnjom ali hoćemo nastaviti proces donošenja zakonskog rješenja kojim će biti zabranjena ratna zastava tzv. Armije BiH, kao simbola koji kod mnogih budi bolna sjećanja i produbljuje podjele", poručuje Savo Minić, premijer Republike Srpske.

,,Osuđujem takav vandalski čin i tražim od organa Federacije da identifikuju i kazne počinioce. Od organa Republike Srpske tražim da se vinovnicima ovog gnusnog djela zabrani boravak na teritoriji Republike Srpske’’, navodi Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Inicijativu da se trajno zabrani zastava sa ljiljanima na teritoriji Republike Srpske, podržava i predsjednik Srpske. Paljenje zastave ima elemente više krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Srpske.

,,Ovim putem podnosim krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji i zahtijevam da se identifikuju svi izvršioci i utvrdi njihova odgovornost", poručuje Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Nažalost ovakvi incidenti postali su svakodnevica. Kontinuirana je to aktivnost koja dolazi iz Federacije putem koje se šalju ratnohuškačke i poruke mržnje. Nije to izolovan slučaj, kaže Slobodan Župljanin, aludirajući na to da godinama unazad slušamo javne prijetnje i pozive na ubistvo najviših zvaničnika Srpske.

,,Jedino što sa sigurnošću da kažem je to da je ovo ozbiljan bezbjednosni problem i prijetnja. Nedopustivo je i neprihvatljivo da se takve prijetnje izriču i da niko ne bude kažnjen. Da se takva stvar desi u Republici Srpskoj čitava Bih bi bila dignuta na noge'', rekao je Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost.

Zapaljena zastava zamijeniće se novom. Mnogo veći problem je mržnja koja je dovela do ovakvog incidenta, poruka je Ljubiše Ćosića.

Nadležni u Federaciji BiH još nisu saopštili da li je pokrenuta istraga.