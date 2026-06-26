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Voz Sarajevo-Ploče tek krenuo, pa doživio peh: Lokomotiva u kvaru, našli migrante

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ATV redakcija
26.06.2026 14:31

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Воз Сарајево-Плоче
Foto: Željeznice FBiH

Sezonski voz koji je počeo danas, 26. juna, saobraćati na relaciji Sarajevo-Ploča, već prvog dana je doživio peh, i to ne samo jedan. Prvo se pokvarila lokomotiva, a zatim su na granici pronašli migrante koji se se skrivali u toaletu.

Nakon polaska iz Sarajeva, sezonski voz Sarajevo - Ploče uspio je stići do Čapljine, gd‌je je došlo do kvara lokomotive.

Nakon kvara, kompoziciju je preuzela lokomotiva Hrvatskih željeznica, te nastavila vući voz prema granici između BiH i Hrvatske, prenosi Oslobođenje.

Zbog toga je, navode, putovanje privremeno prekinuto, a putnici su čekali da se problem riješi.

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Prema informacijama pomenutog medija, problemi tu nisu završeni.

Voz je ponovo zaustavljen na graničnom području.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao reporter tog medija, hrvatski granični policajci su tokom kontrole voza pronašli šest migranata koji su se skrivali u jednom od toaleta.

Zbog policijskog postupanja i daljnjih provjera voz je neko vrijeme bio zadržan na granici.

Navodno je granični policajac primijetio nešto sumnjivo u vezi sa jednim od toaleta, jer na samom početka nije mogao otvoriti vrata. Ipak, nakon pet minuta je uspio i unutra je pronašao šest migranata.

Inače, sezonska međunarodna linija Sarajevo – Ploče trebala bi saobraćati do 27. septembra, petkom, subotom i ned‌jeljom. Kako je saopšteno iz "Željeznica FBiH", voz će saobraćati petkom, subotom i ned‌jeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7.15, dok je povratak iz Ploča u 18.26 časova.

Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 KM, a povratne 48,30 KM. Za studente, novinare i penzionere, te grupe od šest i više putnika obezbijeđen je set povlastica od 30 odsto. D‌jeca do četiri godine putuju besplatno.

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Željeznice

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Migranti

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