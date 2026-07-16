Cijena kvadrata u Istočnom Sarajevu nezaustavljivo raste

Cijene stanova u Istočnom Sarajevu dostigle su 3.700 KM, podaci su ovo agencija za nekretnine. Iako je ponuda neprestano raste, ne nazire se opadanje cijene kvadrata.

Kranovi, armature, tek izgrađene zgrade. Istočno Sarajevo je jedno od najvećih gradilišta u Republici Srpskoj. Veliki broj novoizgrađenih stanova brzo se proda. Ipak, mnogima, novi stan je samo daleki plan.

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"Imam plan da kupim stan u Istočnom Sarajevu, međutim nisam još u prilici iz više razloga. Jedan od razloga jeste što priroda samog mog posla ne dozvoljava da trenutno kupim stan, a drugi razlog jesu same cijene stanova u Istočnom Sarajevu", priča za ATV Nikolina Lozo.

Cijene kvadrata za mlade su nedostižne, pa jedino kreditno zaduženje im može omogućiti kupovinu nekretnine. Ipak, ne nadaju se opadanju cijena.

"Mi smo nekako navikli da cijene konstantno rastu bilo kojih proizvoda, roba i usluga, pa tako i nekretnina. Sad je najunosniji biznis kupovina nekretnine. Sada ljudi i koji su kupili nekretninu prije 10-15 godina, mogu prodati za višu cijenu i kupiti nešto novije. Jednostavno ne očekujem da će cijene padati, jer to nije zabilježeno još, da negdje cijena nekretnina opada", govori nam Nikolina.

Samo iz opštine Istočno Novo Sarajevo kažu da je od 2025. godine izdato je preko 90 građevinskih dozvola, a oko 30 je u proceduri za izdavanje.

"Trenutno je u izgradnji 25 stambeno-poslovnih objekata, čija je površina preko 100 hiljada metara kvadratnih. U toku je izgradnja i 5 poslovnih objekata, među kojima je i tržni centar, oni su površine preko 22 000 metara kvadratnih", kaže Aleksandra Milović.

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Najave za povećanje cijena na tržištu postoje, ali potražnja za nekretninama ne opada.

"Trenutno cijene novogradnje između 3000 i 3700, informacije koje imamo. Što se tiče povećanja cijena postoje neke najave, ali nisam siguran da će se desiti iskreno. Kupuju svi, ko ima novca, mladi bračni parovi, ljudi sa strane najviše dolaze iz drugih gradova i naseljavaju ovo područje", rekao je Ranko Vukmanović, NEK nekretnine.

Iako se veliki broj stanova proda, mnogi dugo čekaju na useljenje.

Sve više stanova završava na bukingu i u oglasima za iznajmljivanje, pa se novogradnja posmatra kao investicija, a ne kao mjesto za život.