Koliko novca je zaista dovoljno za kvalitetan život?

Mnogi vjeruju da bi ih veći bankovni račun automatski učinio srećnijim i potpuno promijenio njihov život. I zaista, u početku svaka dodatna suma novca donosi veću finansijsku sigurnost, manje stresa i više mogućnosti.

Mnogi vjeruju da bi ih veći bankovni račun automatski učinio srećnijim i potpuno promijenio njihov život. I zaista, u početku svaka dodatna suma novca donosi veću finansijsku sigurnost, manje stresa i više mogućnosti.

Međutim, stručnjaci koji proučavaju bogatstvo i upravljanje imovinom ističu da, kako neto vrijednost raste, novac sve manje mijenja svakodnevni život, a sve više donosi slobodu odlučivanja, uticaj i mogućnost da se ostavi trajan trag, prenosi The Trillionaire Life.

Ne postoji univerzalna cifra koja važi za sve, jer način života zavisi od zemlje u kojoj neko živi, veličine porodice, životnih navika i ličnih prioriteta. Ipak, postoje određene finansijske prekretnice koje pokazuju kako se odnos između novca i kvaliteta života mijenja.

Milion dolara

Sa neto bogatstvom od oko milion dolara, mnogi ljudi uspjevaju da obezbede stabilnu finansijsku osnovu. Mogu da žive bez većih briga o svakodnevnim troškovima, ali kupovina luksuzne nekretnine ili česta egzotična putovanja i dalje zahtevaju pažljivo planiranje.

5 miliona dolara

Kada bogatstvo dostigne oko pet miliona dolara, finansijska nezavisnost postaje realna mogućnost za veliki broj ljudi. Posao više nije nužnost već izbor, a luksuzna putovanja, kvalitetno obrazovanje djece i komforniji način života postaju mnogo dostupniji.

10 do 20 miliona dolara

Sa 10 do 20 miliona dolara, luksuz postaje svakodnevica. Vrhunske nekretnine, egzotični automobili i boravak u hotelima sa mnogo zvjezdica više nisu povremeni užici. Ipak, održavanje takvog načina života i dalje zahtjeva značajna sredstva, jer su troškovi održavanja luksuznih kuća, automobila i drugih skupocenih stvari veoma visoki.

50 i 100 miliona dolara

Kod bogatstva između 50 i 100 miliona dolara, fokus se pomjera sa kupovine luksuza na upravljanje velikom imovinom. Uobičajeno je posjedovanje više rezidencija širom svijeta, angažovanje privatnog osoblja, korišćenje privatnih aviona i ozbiljno planiranje očuvanja bogatstva za naredne generacije. U ovoj fazi dodatni milioni više ne mijenjaju značajno svakodnevni komfor, jer je gotovo sve što se može da se kupi već dostupno.

Više od 250 miliona dolara

Kada neto vrijednost pređe 250 miliona dolara, novac dobija potpuno novu ulogu. Više nije riječ o ličnoj potrošnji, već o mogućnosti da se kupuju kompanije, finansiraju veliki poslovni poduhvati, ulaže u globalne projekte, podržavaju humanitarne inicijative i utiče na razvoj čitavih industrija.

Kod milijardera, najveća razlika u odnosu na osobu koja posjeduje, na primjer, 100 miliona dolara često nije u načinu života, već u nivou uticaja koji mogu da ostvare.

Naravno, sve ove brojke predstavljaju opšte procjene. Nekome će pet miliona dolara značiti potpunu slobodu i ispunjen život, dok će drugi i sa 100 miliona nastaviti da žive skromno ili će uvijek težiti još većem bogatstvu. Upravo zato odgovor na pitanje koliko je novca dovoljno nije isti za svakoga, jer granicu određuju lične želje, ambicije i pogled na život, prenosi Magazin Politika.