Autor:ATV redakcija
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Raste broj zemalja u Evropi koje priznaju nemogućnost da pruže neograničenu pomoć Kijevu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Sve veći broj zemalja u Evropi javno priznaje nemogućnost da održi svoju posvećenost politici Brisela o neograničenoj pomoći Ukrajini", navela je Zaharova.
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Dodjeljujući sredstva Kijevu za dronove, Zaharova je istakla da EU distribuira vojne porudžbine za pokretanje terorističkih napada u Ukrajini i da njeno učešće u sukobu raste.
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