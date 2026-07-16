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Raste broj zemalja u Evropi koje priznaju nemogućnost da pruže neograničenu pomoć Kijevu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Sve veći broj zemalja u Evropi javno priznaje nemogućnost da održi svoju posvećenost politici Brisela o neograničenoj pomoći Ukrajini", navela je Zaharova. Svijet Eksplozije od‌jeknule u Dubaiju: Iran ponovo napao? Dod‌jeljujući sredstva Kijevu za dronove, Zaharova je istakla da EU distribuira vojne porudžbine za pokretanje terorističkih napada u Ukrajini i da njeno učešće u sukobu raste.

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