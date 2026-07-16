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Zaharova: Sve više zemalja u Evropi prestaje da pruža pomoć Kijevu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 21:57

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Захарова: Све више земаља у Европи престаје да пружа помоћ Кијеву
Foto: X

Raste broj zemalja u Evropi koje priznaju nemogućnost da pruže neograničenu pomoć Kijevu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Sve veći broj zemalja u Evropi javno priznaje nemogućnost da održi svoju posvećenost politici Brisela o neograničenoj pomoći Ukrajini", navela je Zaharova.

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Dod‌jeljujući sredstva Kijevu za dronove, Zaharova je istakla da EU distribuira vojne porudžbine za pokretanje terorističkih napada u Ukrajini i da njeno učešće u sukobu raste.

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Marija Zaharova

Kijev

Evropa

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