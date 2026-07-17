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Sedmi Hektor fajt najt donosi nešto novo: ''Livnica'' donosi spektakl

Autor:

Ivan Dragičević
17.07.2026 16:59

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Хектор фајт најт
Foto: Ustupljena fotografija

Novi Hektor fajt najt u sedmom izdanju donosi nešto potpuno drugačije.

Događaj pod nazivom ''Livnica'', zaokupio je pažnju fanova borilačkog sporta te je zagolicao maštu onih koji su od ove organizacije navikli na spektakularne događaje.

Budući da se lokacija otkriva 24 časa pred početak glavnog programa, mistika koja prati ovogodišnji ''event'' dodatno daje na zanimljivosti.

Tog 18. septembra u ring ulaze najbolji domaći borci, članovi banjalučkog Aresa, Stefan Dobrijević i Danilo Tošić, uzdanice KBS Hektor Damjan Savanović i David Vučetić, a na ''fajt kardu'' biće prisutni talentovani borci čije vrijeme tek dolaze i koji na velikoj sceni traže potvrdu svog potencijala i napornog rada.

Хектор фајт најт
Hektor fajt najt

Organizator Predrag Stanković poručuje da Hektor ponovo ljestvicu postavlja visoko.

"Ova ideja je dugo prisutna, realizacija nije jednostavna da se sve pripremi, ali zajedno sa svojim uhodanim timom odlučili smo se za ovaj izazov. ''Livnica'' je nešto potpuno drugačije od svega viđenog na našim prostorima, siguran sam da će publika biti oduševljena ambijentom, produkcijom i da će utisak biti kompletan. Želimo da napravimo dobar ''kard'', to nam je prioritet, jer je cilj da imamo atraktivne i neizvjesne mečeve", istakao je Stanković.

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Hektor fajt najt

Livnica Hektor fajt najt

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