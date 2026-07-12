Luka Ivičić najbolji na mitingu u Austriji

Član Atletskog kluba Borac Luka Ivičić osvojio je prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji na međunarodnom mitingu u višebojima koji je ovog vikenda održan u austrijskom gradu Lustenau.

Luka je uz dva lična rekorda ostvario i rekord sezone uz sakupljen 6391 bod, što je za 31 bod slabije od državnog rekorda i rekorda Republike Srpske u desetoboju.

Ovaj rezultat je još jedna potvrda sjajnog rada u Atletskom klubu Borac, kao i nagrada za svu Lukinu predanost i veliku posvećenost ovom sportu.