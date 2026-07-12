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Luka Ivičić najbolji na mitingu u Austriji

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 20:25

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Лука Ивичић најбољи на митингу у Аустрији
Foto: Ustupljena fotografija

Član Atletskog kluba Borac Luka Ivičić osvojio je prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji na međunarodnom mitingu u višebojima koji je ovog vikenda održan u austrijskom gradu Lustenau.

Luka je uz dva lična rekorda ostvario i rekord sezone uz sakupljen 6391 bod, što je za 31 bod slabije od državnog rekorda i rekorda Republike Srpske u desetoboju.

Ovaj rezultat je još jedna potvrda sjajnog rada u Atletskom klubu Borac, kao i nagrada za svu Lukinu predanost i veliku posvećenost ovom sportu.

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Luka Ivičić

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