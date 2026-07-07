Logo

Međunarodni olimpijski komitet ukinuo suspenziju Rusiji!

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 17:35

Komentari:

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympic games
Foto: Pexel/YL Lew

Učešće ruskih sportista na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine sada djeluje izvjesnije, nakon što je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) donio odluku da privremeno ukine suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu.

Izvršni odbor MOK-a odlučio je da stavi van snage mjeru koja je bila na snazi od 12. oktobra 2023. godine, nakon detaljne analize Pravne komisije ove organizacije.

Kako je navedeno u saopštenju MOK-a, utvrđeno je da Ruski olimpijski komitet više u svom članstvu nema nijednu regionalnu sportsku organizaciju sa teritorija koje se nalaze pod jurisdikcijom Nacionalnog olimpijskog komiteta Ukrajine.

"Odluka je doneta nakon detaljne analize Pravne komisije MOK, koja je utvrdila da Ruski olimpijski komitet među svojim članovima više nema nijednu regionalnu sportsku organizaciju sa teritorija koje se nalaze pod jurisdikcijom Nacionalnog olimpijskog komiteta Ukrajine", navodi se u obrazloženju Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Кристијано Роналдо

Fudbal

Ronaldo - ne želimo te 'ubiti', ali dosta je

Pored toga, Ruski olimpijski komitet potvrdio je da ne sprovodi, niti planira da ubuduće sprovodi bilo kakve aktivnosti na tim teritorijama.

Ipak, MOK je naglasio da će nastaviti da prati postupke ruskog sportskog tijela i zadržao mogućnost ponovnog reagovanja ukoliko procijeni da je potrebno.

"Izvršni odbor MOK nastaviće pažljivo da prati sve aktivnosti Ruskog olimpijskog komiteta koje bi mogle biti povezane sa tim teritorijama i zadržava pravo da preduzme dodatne mjere ukoliko procijeni da je to neophodno", saopšteno je iz MOK-a.

Odluka predstavlja značajan korak ka normalizaciji odnosa između MOK-a i ruskog sporta, a konačna odluka o nastupu ruskih sportista na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu biće donijeta u skladu sa budućim pravilima i odlukama olimpijske organizacije.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Olimpijske igre

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ружа

Ostali sportovi

Tragedija trese svijet sporta: Poginuo poznati odbojkaš i cijela njegova porodica

1 d

0
Ивана Шпановић побједница митинга у Загребу

Ostali sportovi

Ivana Španović pobjednica mitinga u Zagrebu

2 d

0
Ружа

Ostali sportovi

Tuga: Preminuo poznati sportista

3 d

0
Преминуо двоструки олимпијски шампион

Ostali sportovi

Preminuo dvostruki olimpijski šampion

6 d

0

  • Najnovije

18

48

Sakić: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pitanje spoljne politike, Ustavni sud nema veze s tim

18

36

Norvešku pokosio virus, u teškom su problemu

18

28

Zeljković pred Levski: Vjerujem u Borac, ekipa koja ima kvalitet i karakter

18

24

Savo Minić: Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Srpske

18

23

Borac - Levski: Kladionice dale prednost bugarskoj ekipi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima