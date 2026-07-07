Logo

Borac - Levski: Kladionice dale prednost bugarskoj ekipi

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 18:23

Komentari:

0
Борац-Левски
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju ekipu Levskog iz Sofije u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kladionice uoči ovog duela prednost daju ekipi Levskog koja je, prema bukmejkerima, favorit u banjalučkom okršaju dvije ekipe.

Ipak, teren će kao i uvijek biti jedino mjerilo kvaliteta, a “crveno plavi” poručili su da će dati sve od sebe da upišu pobjedu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Levski Sofija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију

Fudbal

Rade Bogdanović se propisno obrukao: Htio da ponizi Halanda, sad mu se smiju

1 h

0
Роналдо - не желимо те 'убити', али доста је

Fudbal

Ronaldo - ne želimo te 'ubiti', ali dosta je

1 h

0
Жесток сукоб парагвајске политичарке и Мбапеа: Буди опрезан, већ смо стрпали Роналдиња у затвор

Fudbal

Žestok sukob paragvajske političarke i Mbapea: Budi oprezan, već smo strpali Ronaldinja u zatvor

1 h

0
Навијачи Левског у Бањалуци пред меч са Борцем

Fudbal

Bezbjednosne mjere na najvišem nivou: Navijači Levskog pristižu kod stadiona u Banjaluci

2 h

0

  • Najnovije

18

48

Sakić: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pitanje spoljne politike, Ustavni sud nema veze s tim

18

36

Norvešku pokosio virus, u teškom su problemu

18

28

Zeljković pred Levski: Vjerujem u Borac, ekipa koja ima kvalitet i karakter

18

24

Savo Minić: Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Srpske

18

23

Borac - Levski: Kladionice dale prednost bugarskoj ekipi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima