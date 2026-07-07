Borac - Levski: Kladionice dale prednost bugarskoj ekipi

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Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju ekipu Levskog iz Sofije u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kladionice uoči ovog duela prednost daju ekipi Levskog koja je, prema bukmejkerima, favorit u banjalučkom okršaju dvije ekipe. Ipak, teren će kao i uvijek biti jedino mjerilo kvaliteta, a “crveno plavi” poručili su da će dati sve od sebe da upišu pobjedu.

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