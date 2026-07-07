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Bezbjednosne mjere na najvišem nivou: Navijači Levskog pristižu kod stadiona u Banjaluci

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ATV redakcija
07.07.2026 16:19

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Навијачи Левског у Бањалуци пред меч са Борцем
Foto: ATV

Prve grupe navijača Levskog iz Sofije polako pristižu na parking kod južne tribine Gradskog stadiona na kojem će večeras snage odmjeriti fudbaleri Borca i Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Bezbjednosne mjere podignute su na najviši mogući nivo.

Podsjećamo, fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće večeras u Prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bugarskog šampiona Levski iz Sofije.

Trener Banjalučana Vinko Marinović ranije je rekao da Levski ima kvalitet i odlične individualce, ali da vjeruje da ekipa Borca može izboriti pozitivan rezultat ukoliko budu skoncentrisani.

Ukoliko Borac izbori plasman u Drugo kolo, rival će mu biti pobjednik dvomeča Vitebsk - Univerzitatea Krajova.

U slučaju da Levski bude bolji, šampion BiH će evropski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Eventualni protivnik biće mu poraženi iz dvomeča Petrokub - Egnatija.

Meč na Gradskom stadionu u Banjaluci počeće u 20.30 časova, a očekuje se i dolazak navijača "Levskog".

Revanš meč predviđen je naredne sedmice u Sofiji.

Gdje je prenos?

Navijači Borca prije nekoliko dana dobili su sjajne vijesti kada je u pitanju prenos utakmice.

Prenos je ovaj put organizovan na Radio-televiziji Republike Srpske, što će svakako gledaocima olakšati praćenje utakmice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Borac Levski prenos

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