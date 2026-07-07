Dalibor Dragić igrao i za Borac i za Levski: Otkrio kome daje prednost

I jedni i drugi su optimistični pred ovaj susret, a prije tridesetak godina jedan igrač rođen u Prijedoru branio je boje oba kluba.

Riječ je o defanzivcu Daliboru Dragiću, koji je bio član seniorske ekipe Borca, da bi nekoliko godina kasnije obukao dres aktuelnog bugarskog šampiona.

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Sa ovim klubom je osvojio pet trofeja – tri u šampionatu i dva u kup-takmičenju, a sada je stigao u Banjaluku kako bi pogledao večerašnji okršaj.

"Bio sam na posljednjoj utakmici protiv Ludogoreca, nakon koje je bila dodjela titule. Nasko Sirakov me je pozvao. Dugo smo čekali. 17 godina je dugo vrijeme. Rekao sam Huliju Velaskezu da sam igrao u timu, da sam tri puta bio prvak Bugarske, kao i dvostruki osvajač Kupa. Rekao sam mu da su, kada je stigao, svi u Bugarskoj bili skeptični, a on nam je donio najveću radost koju smo čekali 17 godina i da sam mu zahvalan na tome", rekao je za bugarske medije Dragić, čiji je saigrač u crveno-plavom taboru bio aktuelni strateg Borca Vinko Marinović.

"Ekipa igra mnogo jače kod kuće. Imaju iskusne igrače, tu je Miloš Jojić, bivši igrač Borusije i Partizana, kao i nekoliko stranaca. Ovdje će igrati agresivno. Prije dvije godine su igrali u grupama Konferencijske lige. Levski je veoma jaka ekipa, sa sjajnim navijačima, tako da će Borac sigurno imati veoma težak zadatak", riječi su Dragića, koji je prednost ipak dao Levskom.

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"Mislim da je Levski na pravom putu sa upravom, sa Naskom Sirakovim, Hulijom Velaskezom i njegovim trenerskim štabom. Mislim da je vrijeme Ludogoreca prošlo. Sada je naše vrijeme. Čitao sam o Levskom - znam da je dovedeno 4-5 novih igrača. Vjerujem da će sve biti u redu. Levski će zauvijek biti u mom plavom srcu. Možda ću doći u Sofiju na revanš protiv Borca. Nadam se da će uspjeti da se plasiraju u glavnu fazu Lige šampiona i vjerujem da će u ovom dvomeču da budu uspješniji", istakao je Dragić za medije u Bugarskoj, a prenio "Glas Srpske".

Odluka o putniku u narednu fazu pašće 14. jula na sofijskom stadionu Georgi Asparuhov.