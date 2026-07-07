Puštali muziku na Dan žalosti: Kažnjena tri ugostiteljska objekta

Tri osobe sa područja grada Teslića sankcionisana su zbog nepoštovanja Zakona o obilježavanju dana žalosti, saopšteno je iz PU Doboj.

Oni su na Dan žalosti, 04.07.2026. godine, počinili prekršaj iz člana 12. (Zabrana održavanja programa i izvođenja ili emitovanja muzike zabavnog karaktera) Zakona o obilježavanju dana žalosti u Republici Srpskoj.

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"Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka policijski službenici su u tri ugostiteljska objekta na području grada Teslića evidentirali glasno izvođenje muzičkih sadržaja, iako je tog dana na teritoriji Republike Srpske bio proglašen Dan žalosti, nakon čega su protiv vlasnika ugostiteljskih objekata izdati prekršajni nalozi u skladu sa odredbama navedenog zakona", navodi se iz policije.