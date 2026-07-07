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Osuđeni bivši čelnici Omladinskog savjeta Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:11

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Осуђени бивши челници Омладинског савјета Републике Српске

Bivša predsjednica i sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske Danijela Topić (33) i Miloš Blagojević (39) iz Banjaluke nepravosnažno su osuđeni na četiri godine i 10 mjeseci zbog zloupotreba, kojima budžet Srpske oštećen za više od 90.000 KM.

Presudu je, u ponovljenom postupku, izrekao Okružni sud u Banjaluci. Oboje su oglašeni krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, piše Glas Srpske.

Topićeva je dobila dvije godine i 10 mjeseci, a Blagojević dvije godine zatvora. Oni su ranije bili oslobođeni optužbe, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i slučaj vratio na novo suđenje.

Nadoknade štete

Presudom je Topićeva obavezana da u budžet Republike Srpske uplati 88.382 KM, a Blagojević 2.600 KM na ime naknade štete. To moraju da plate 30 dana nakon pravosnažnosti presude. Kako je navedeno u presudi Republika Srpska je za nadoknadu preostalog dijela štete po osnovu imovinskopravnog zahtjeva upućena na parnični postupak

Šta piše u optužnici

Prema optužnici banjalučkog Okružno tužilaštva Topićeva je od 20. septembra 2016. do 24. februara 2020. godine vršeći funkciju predsjednika Omladinskog savjeta RS u namjeri da sebi pribavi protivpravnu korist podizala novac sa računa bez pravdanja.

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Ta sredstva su bila odobrena za realizovanje projekata finansiranih od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta RS. Terete je da nije pravdala način vođenja podignutih novčanih sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta, te nije podnosila finansijske izvještaje Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) za 2016., 2017., 2018. i 2019. te je tako budžet RS oštećen za oko 98.302 KM.

Blagojevića optužnica tereti da je kao sekretar Omladinskog savjeta RS od 7. oktobra 2016. do 31. decembra 2016. u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, putem čekovnih naloga u banci podizao novčana sredstva. Navodi se da podizana sredstva nije opravdao, a što je bio dužan da uradi. Time je kako je navedeno u toj optužnici oštetio budžet za 7.100 KM.

Nisu osuđeni za drugo krivično djelo

Topićeva i Blagojevi su bili optuženi i za krivično djelo povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje. Sada zato djelo nisu osuđeni.

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Tagovi :

Okružni sud Banjaluka

presuda

zloupotreba položaja

Danijela Topić

Miloš Blagojević

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