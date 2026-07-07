Osuđeni bivši čelnici Omladinskog savjeta Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Bivša predsjednica i sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske Danijela Topić (33) i Miloš Blagojević (39) iz Banjaluke nepravosnažno su osuđeni na četiri godine i 10 mjeseci zbog zloupotreba, kojima budžet Srpske oštećen za više od 90.000 KM.
Presudu je, u ponovljenom postupku, izrekao Okružni sud u Banjaluci. Oboje su oglašeni krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, piše Glas Srpske.
Topićeva je dobila dvije godine i 10 mjeseci, a Blagojević dvije godine zatvora. Oni su ranije bili oslobođeni optužbe, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i slučaj vratio na novo suđenje.
Presudom je Topićeva obavezana da u budžet Republike Srpske uplati 88.382 KM, a Blagojević 2.600 KM na ime naknade štete. To moraju da plate 30 dana nakon pravosnažnosti presude. Kako je navedeno u presudi Republika Srpska je za nadoknadu preostalog dijela štete po osnovu imovinskopravnog zahtjeva upućena na parnični postupak
Prema optužnici banjalučkog Okružno tužilaštva Topićeva je od 20. septembra 2016. do 24. februara 2020. godine vršeći funkciju predsjednika Omladinskog savjeta RS u namjeri da sebi pribavi protivpravnu korist podizala novac sa računa bez pravdanja.
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Predsjednica i sekretar Omladinskog savjeta oslobođeni optužbe!
Ta sredstva su bila odobrena za realizovanje projekata finansiranih od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta RS. Terete je da nije pravdala način vođenja podignutih novčanih sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta, te nije podnosila finansijske izvještaje Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) za 2016., 2017., 2018. i 2019. te je tako budžet RS oštećen za oko 98.302 KM.
Blagojevića optužnica tereti da je kao sekretar Omladinskog savjeta RS od 7. oktobra 2016. do 31. decembra 2016. u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, putem čekovnih naloga u banci podizao novčana sredstva. Navodi se da podizana sredstva nije opravdao, a što je bio dužan da uradi. Time je kako je navedeno u toj optužnici oštetio budžet za 7.100 KM.
Topićeva i Blagojevi su bili optuženi i za krivično djelo povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje. Sada zato djelo nisu osuđeni.
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