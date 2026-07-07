Golf sletio sa puta, više osoba povrijeđeno

Tri osobe iz Zvornika povrijeđene su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Bijeljina.

Nesreća se desila u mjestu Kozluk oko 20.15 sati kada je golf, u kojem su se nalazili povrijeđeni, sletio sa puta.

Golfom je upravljao M.M, a u automobilu su bile i osobe Đ.R. i N.M.

Hronika Srpčanin prevezen na UKC: Težak sudar motora i traktora

"Povrijeđeni su se javili u zvorničku Bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija je izvršila uviđaj", saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.