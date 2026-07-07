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Golf sletio sa puta, više osoba povrijeđeno

Autor:

Stevan Lulić
07.07.2026 10:07

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Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Tri osobe iz Zvornika povrijeđene su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Bijeljina.

Nesreća se desila u mjestu Kozluk oko 20.15 sati kada je golf, u kojem su se nalazili povrijeđeni, sletio sa puta.

Golfom je upravljao M.M, a u automobilu su bile i osobe Đ.R. i N.M.

Policija rs

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"Povrijeđeni su se javili u zvorničku Bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija je izvršila uviđaj", saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Zvornik

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