Golf sletio sa puta, više osoba povrijeđeno

Autor:Stevan Lulić
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Tri osobe iz Zvornika povrijeđene su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Bijeljina.
Nesreća se desila u mjestu Kozluk oko 20.15 sati kada je golf, u kojem su se nalazili povrijeđeni, sletio sa puta.
Golfom je upravljao M.M, a u automobilu su bile i osobe Đ.R. i N.M.
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"Povrijeđeni su se javili u zvorničku Bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija je izvršila uviđaj", saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.
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