Mladen Dulić se ubio nakon ismijavanja: Pumpadžiji počelo suđenje

Otac Mladen Dulića iz Laktaša, koji se 2022. godine ubio nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak njegovog ismijavanja na benzinskoj pumpi, zatražio je od Osnovnog suda u Banjaluci da autoru snimka Veljku Trišiću izrekne najstrožu kaznu.

”Tražim da se optuženi što strožije kazni da bi se zaustavilo to maltretiranje maloljetnika. Da nam djeca ne stradaju na taj način”, rekao je ožalošćeni otac Dragan Dulić.

On je saslušan kao svjedok tužilaštva na početku suđenja Veljku Trišiću, radniku benzinske pumpe koji je zbog snimanja i ismijavanja Dulića optužen za krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje.

Šta piše u optužnici?

Prema optužnici pokojni Mladen je 26. oktobra 2022. godine došao na benizinsku pumpu i kod radnika Trišića se interesovao za posao.

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”Iako je Trišić bio svjestan da je oštećeni mlađa osoba, sniženih intelektualnih sposobnosti, Mladenu je ponudio običan list papira uvjeravajući ga da popunjava prijavu za posao. Uključio je kameru na svom mobilnom telefonu kako bi zabilježio cijeli tok popunjavanja navodne prijave za posao, te mu postavljao pitanja nevezana za posao s ciljem ismijavanja, znajući da oštećeni ne razumije da se radi o šali i da je vjerovao da se radi o zvaničnom zahtjevu za posao”, navodi se u optužnici.

Objesio se u pomoćnom objektu

Dodaje se da je Trišić preko ”Vibera” snimak podijelio radnim kolegama, svjestan da će time povrijediti dostojanstvo oštećenog i da će snimak dospijeti do šire javnosti.

”Nakon što je Dulić od svojih poznanika saznao da je snimak objavljen na društvenim mrežama doživio je veliku duševnu bol zbog povrede ličnosti i narušavanja dostojanstva usljed čega je dana 28. oktobra 2022. godine sebi oduzeo život vješanjem u pomoćnom objektu porodične kuće u Laktašima”, navodi se u optužnici.

”Taj prizor mi je stalno pred očima”

Dragan Dulić u sudnici je ispričao da kod Mladena nije primjetio promjene raspoloženja, niti mu se sin žalio na bilo šta. Kaže da je njegov sin želio da radi kako bi pomogao i sebi i njemu. Kritičnog dana sina je pronašao mrtvog...

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”Taj prizor mi je stalno pred očima... Zbog toga pijem lijekove. Tog trenutka mi se srušio sav svijet”, rekao Dragan Dulić.

Njegova podstanarka Slavica Ninić pokojnog Mladena je opisala kao dobrog, pristojnog i kulturnog mladića. Kaže da je s njim ponekad znala da popije kafu i da bio joj se požalio kada bi ostao bez posla.

Objava snimka boljela više od sadržaja

”Kritičnog jutra je sišao kod mene i plakao. Pitam šta je bilo, kaže išao je da traži posao na pumpu i da je tamo ismijavan. Zvali su ga drugovali i koleginica i rekli mu da ima snimak toga. Nije ni znao da snimak postoji, dok mu nisu rekli. Govorio mi je da to neće moći podnijeti, ali ništa nije ukazivalo na to da bi mogao dići ruku na sebe. Smirivala sam ga i govorila mu da ne plače”, ispričala je Ninić, navodeći da je morala da ide na posao i da je tek naveče saznala da se Mladen ubio.

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Ona kaže da je vidjela snimak i tvrdi da je Mladena više od sadržaja boljela činjenica da je snimak objavljen i da su ga drugovi zbog toga zvali.

Prije samoubistva dao iskaz u policiji

Na dan kada je sebi oduzeo život Mladen Dulić je cijeli slučaj prijavio policiji. Tada je sačinjen iskaz u kojem je naveo da je otišao na pumpu da traži posao, te da mu je radnik postavljao glupa pitanja, snimao razgovor i od toga pravio zaje...ciju. Snimak je proširio ostalim radnicima i po cijelim Laktašima.

”Tražim da se radnik Veljko Trišić pozove u policiju na razgovor i da obriše snimak, jer to nema smisla”, naveo je Mladen u izjavi.

Neslanom šalom povrijedio ljudsko dostojanstvo

U uvodnoj riječi okružni javni tužilac Borislav Čekić istakao je da će navode optužnice dokazivati saslušanjem svjedoka, te psihijatrijskim vještačenjem iz kojeg će se vidjeti da je Dulić bio osoba sniženih intelektualnih sposobnosti, kao i kakvom je stanju bio nakon objave spornog snimka ismijavanja. On kaže da je optuženi neslanom šalom, iz niskih strasti, kreirao i objavio snimak kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo zbog koje je oštećeni doživio veliku duševnu bol.

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Trišićev branilac, advokat Aleksandar Jokić istakao je da želi da ukaže na anomaliju kojom se zloupotrebljava smrt mladića. Prema njegovim riječima ta okonostno uopšte nije element krivičnog djela koje se Trišiću stavlja na teret.

”Djela ima ili nema i bez smrtne posljedice. Sve je populistički naslonjeno, a znamo da je mladić dolazio u policiju da sve prijavi i tada niko nije smatrao da je to krivično djelo”, rekao je Jokić.

Dulić i ranije pokušavao da se ubije

On kaže da smo svi svjedoci da se od pojave mobilnih telefona, sa kamerama, svakodnevno sačinjavaju i objavljuju slični snimci koji za autora imaju šaljiv karakter.

”Od govora Zmaja od Šipova na sahrani, do Save iz Kikinde, svakodnevno na ”TikToku” možete vidjeti razne prenkove, šale, ali do danas niko za to nije optužen. Sada se želi pokazati kako institucije navodno rade posao, a godinama nisu radile ništa. Šta je urađeno da se pomogne ovom mladiću, koji je i prije kritičnog događaja pokušao da sebi oduzme život? Koji je godinama liječen na psihijatriji. Kako su mu insitucije pomogle zdravstveno”, pitao je Jokić.

Razdvojiti pravno relevantno od emocionalnog

Dodao je da je i njegov klijent bio žrtva sličnih snimaka, na kojima je vrijeđan i ismijavan. Tvrdi da je i Trišiću cijeli događaj veoma teško podnio i da se zbog toga liječi i posjećuje vjerske poglavare.

U sudnici je citirao šta su obilježja djela koje je njegovom klijentu stavljeno na teret i pozvao sud da razdvoji ”pravno relevantno od emocionalno teškog”.