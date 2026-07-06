Drama u Livnu: Prevrnulo se vatrogasno vozilo

Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Livno doživjeli su tešku nezgodu dok su žurili na intervenciju gašenja velikog požara u Podgradini, zbog čega su u pomoć hitno pozvani pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Gospe Vidoške" Vidoši - Livno.

"Postoje intervencije koje ostaju urezane u pamćenje – ne samo zbog vatre, nego zbog svega što se u tim trenucima događa", naveli su iz DVD-a "Gospe Vidoške".

Kako navode, poziv za hitnu ispomoć primili su u ned‌jelju, 5. jula, u 13.38 časova.

"Nažalost, tokom njihovog izlaska na intervenciju došlo je do teške saobraćajne nesreće i prevrtanja vatrogasnog vozila, pri čemu su vatrogasci povrijeđeni", naveli su.

Istovremeno je stigla dojava o požaru u kojem je gorjelo više vozila, dok su bili ugroženi porodične kuće i zgrada Osnovne škole u Podgradini.

U svega desetak minuta mobilisano je 12 operativnih vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila, koji su izašli na teren kako bi pomogli u gašenju požara.

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Po dolasku na mjesto događaja zatekli su požar otvorenog prostora nastao spaljivanjem pokošene trave, koji se usljed jakog vjetra proširio prema dvorištima porodičnih kuća i školi.

Vatra je zahvatila i auto-otpad u kojem je u potpunosti izgorjelo sedam vozila te dio pomoćnog objekta.

Posebnu opasnost predstavljala je činjenica da su zapaljena vozila bila udaljena svega šest do sedam metara od zgrade Osnovne škole Podgradina, zbog čega je postojala ozbiljna prijetnja da se požar proširi i na školski objekat.

U gašenju požara učestvovali su vatrogasci, policija i mještani, a zajedničkim d‌jelovanjem uspjeli su spriječiti dalje širenje vatre i zaštititi ugrožene objekte.

Intervencija je završena oko 15 sati.

Iz DVD-a "Gospe Vidoške" uputili su želje za brzim oporavkom povrijeđenim kolegama iz Profesionalne vatrogasne jedinice Livno, ističući da je ova intervencija još jednom pokazala koliko je vatrogasni poziv zahtjevan i opasan.

Podsjetili su i da je do 1. oktobra na snazi potpuna zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru te pozvali građane na odgovorno ponašanje kako bi se spriječili novi požari i zaštitili ljudski životi i imovina, prenose Nezavisne novine.