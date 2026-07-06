Troje uhapšenih u Banjaluci zbog droge

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su tokom proteklog vikenda sa ciljem sprečavanja zloupotrebe opojnih droga prekršajno sankcionisali tri lica.
Policijski službenici su 04. jula u Banjaluci uhapsili S.Č. iz Banjaluke jer je na javnom mjestu konzumiralo improvizovanu cigaretu tzv. "džoint" sa sadržajem zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "marihuanu" i odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.
Fudbal
Transparenti podrške Borcu pred meč sa Levskim
"Zbog počinjenog prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH lišena su slobode lica V.J. i B.K. oba iz Banjaluke. Navedena lica su prilikom kontrole vozila kojim su upravljala, odbila da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu", kažu u PU Banjaluka.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
16 h0
Hronika
17 h0
Hronika
17 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
11
50
11
44
11
43
11
39
11
39
Trenutno na programu