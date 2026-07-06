Troje uhapšenih u Banjaluci zbog droge

Policijski službenici su 04. jula u Banjaluci uhapsili S.Č. iz Banjaluke jer je na javnom mjestu konzumiralo improvizovanu cigaretu tzv. "džoint" sa sadržajem zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "marihuanu" i odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

Fudbal Transparenti podrške Borcu pred meč sa Levskim

"Zbog počinjenog prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH lišena su slobode lica V.J. i B.K. oba iz Banjaluke. Navedena lica su prilikom kontrole vozila kojim su upravljala, odbila da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu", kažu u PU Banjaluka.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.