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Još jedan udes u BiH: Više osoba povrijeđeno u Dubravama

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 19:14

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Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама
Foto: ATV

Nekoliko osoba povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Međaš-Živinice u naselju Dubrave.

"Tri ili četiri osobe su povrijeđene. Još uvijek nemamo zvaničnih informacija o zvanično, izjašnjenju o stepenu povreda", rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

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Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja policije.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

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