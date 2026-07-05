Još jedan udes u BiH: Više osoba povrijeđeno u Dubravama

Autor:ATV redakcija
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Nekoliko osoba povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Međaš-Živinice u naselju Dubrave.
"Tri ili četiri osobe su povrijeđene. Još uvijek nemamo zvaničnih informacija o zvanično, izjašnjenju o stepenu povreda", rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
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Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja policije.
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