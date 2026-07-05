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Domaće lubenice uskoro na tezgama

Autor:

Sanja Trifković
05.07.2026 19:29

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Домаће лубенице
Foto: ATV

U Semberiji je sve spremno za ovogodišlju sezonu lubenica. Domaćini uveliko spremni, nadaju se i dobroj zaradi.

Na tržište stižu i prve domaće lubanice i dinje iz Semberije. Na njivama Save Jovanovića u Crnjelovu sve je spremno za berbu i plasman. Sunce im je prijalo, biće kvalitetna i slasna semberska lubenica, kažu poljoprivrednici.

"Ovu uvoznu oni trenutno drže...ali to je sve staro, da ne kažemo počelo da kisene, tu je oko marke. Međutim mi proizvođači bi bili zadovoljni i kad bi bilo pola marke, ali da može da se proda. Ne kažem da je to nešto dobro ali je podnošljivo. Izdržalo bi se", kaže Savo Jovanović iz Crnjelova.

I u ovu kulturu su velika ulaganja, zato je i strepnja od cijena na tržištu i veća. I ove godine plasman prati bojazan da li će se proizvodnja isplatiti.

"Hoće lubenica biti i kvalitetna, možda će postići i lanjski prinos...možda i neće, ja lično sebi pričam bolje bi bilo kada bi i malo manje rodila, ali cijena da bude bolja, jer ne vrijedi velike količine, ako ćemo davati na 10-15 pfeninga kao lani. Lubenice su se sad kako je prigrijalo izvukle dosta i djeluju sve lijepe, a šta će biti do kraja, do zrijenja, ne znamo, svašta nama prijeti", dodao je Jovanović.

Značajne površine su u Semberiji i ove godine pod lubenicom i dinjom, bez obzira na prošlogodišnje niske cijene i neisplativost. Semberci kažu navikli da rade i gledaju u nebo, nadajući se da će ova godina biti bolja od prethodne.

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Tagovi :

lubenica

Semberija

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