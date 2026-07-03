Primate penziju iz Hrvatske - stižu dobre vijesti

Ukoliko živite u BiH, a primate penziju iz Hrvatske upravo su stigle dobre vijesti. Naime, od 1. jula one bi mogle da se povećaju do 5,47 odsto.

To bi na prosječan iznos značilo povećanje od približno 35 evra mjesečno.

Penzioneri koji primaju hrvatsku penziju, uključujući korisnike u Bosni i Hercegovini, očekuju novo redovno usklađivanje, a konačna stopa povećanja još nije utvrđena.

Nauka i tehnologija Produžite vijek trajanja baterije na telefonu: Jednu stvar možda radite pogrešno

Prema preliminarnom izračunu Jasmine Grgurić Zanze, objavljenom na portalu "Mirovina.hr", rast bi mogao iznositi između 5,3 i 5,47 odsto.

Zvanični podaci o prosječnoj bruto plati za maj i jun još nisu dostupni, zbog čega su izrađena dva moguća scenarija.

Ako prosječna bruto plata u maju i julu ostane na nivou iz aprila, usklađivanje bi iznosilo približno 5,3 odsto. Nastavi li se rast bruto plata od desetak evra mjesečno, povećanje bi moglo dostići oko 5,47 odsto.

Povećanje od približno 35 evra

Prema važećoj formuli, penzije se usklađuju u skladu s kretanjem prosječne bruto plate i indeksa potrošačkih cijena u omjeru 85:15, pri čemu se primjenjuje pokazatelj koji je povoljniji za penzionere.

Ekonomija Za 15-ak dana stiže sistem koji bi čak mogao dovesti i do pojeftinjenja

Ovog puta glavni doprinos očekivanom povećanju ponovo dolazi od rasta plata, uprkos zabilježenom rastu inflacije.

Preliminarni izračuni pokazuju da je inflacija između dva posmatrana polugodišta iznosila 2,49 odsto, dok se rast bruto plata procjenjuje na između 5,8 i šest odsto.

Na prosječnu penziju od 644,46 evra novo usklađivanje bi donijelo povećanje od približno 34 do 35 evra mjesečno, u zavisnosti od konačno utvrđene stope.

Više od januarskog, manje nego prethodnih godina

Očekivano julsko usklađivanje bilo bi više od januarskog, koje je iznosilo 2,68 odsto, ali bi ostalo niže u odnosu na julska povećanja iz prethodnih godina.

Banja Luka Odbornici dali zeleno svjetlo modernizaciji toplovodne mreže

Penzije su prošlog jula porasle za 6,48 odsto, godinu ranije za 7,46 odsto.

Najveće julsko usklađivanje zabilježeno 2023. godine, kada je iznosilo 8,42 odsto.