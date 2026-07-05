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Žestok sudar pet auta u BiH, povrijeđene prevoze na hirurgiju

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 18:48

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Удес код Градачца
Foto: Crna-hronika

Pet vozila učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Gradačacu.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dvije osobe su povrijeđene u ovoj saobraćajnoj nesreći.

"Dva lica trebalo bi da su transportovana prema UKC-u Tuzla na hirurgiju. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima", rečeno je za “Avaz”.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Policija

Gradačac

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