Žestok sudar pet auta u BiH, povrijeđene prevoze na hirurgiju

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Pet vozila učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Gradačacu.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dvije osobe su povrijeđene u ovoj saobraćajnoj nesreći. "Dva lica trebalo bi da su transportovana prema UKC-u Tuzla na hirurgiju. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima", rečeno je za “Avaz”.

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