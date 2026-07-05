Žestok sudar pet auta u BiH, povrijeđene prevoze na hirurgiju

Autor:ATV redakcija
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Pet vozila učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Gradačacu.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dvije osobe su povrijeđene u ovoj saobraćajnoj nesreći.
"Dva lica trebalo bi da su transportovana prema UKC-u Tuzla na hirurgiju. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima", rečeno je za “Avaz”.
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