Horor: Majka ubila sina (4), pa mu pojela ruku

Majka iz Australije uhapšena je zbog sumnje da je brutalno ubila svog četvorogodišnjeg sina, čije je tijelo pronađeno u kući sa jezivim povredama ruke, a policija zbog stanja na terenu istražuje i jezivu mogućnost kanibalizma.

Tridesetdvogodišnja žena, čije ime nije objavljeno u javnosti, pojavila se u subotu u policijskoj stanici u mjestu Vajong, sjeverno od Sidneja. Nakon njenog dolaska, policija je odmah upućena do njene kuće kako bi provjerila u kakvom je stanju dijete, piše „Sidnej morning herald“.

U objektu su pronašli unakaženo tijelo dječaka sa ozbiljnim povredama ruke. Prizor je bio toliko težak i jeziv da je policajcima i ekipama hitne pomoći koje su ušle u kuću hitno obezbijeđena stručna psihološka podrška.

Dijete bilo mrtvo danima?

Prema navodima „Njujork posta“, nesrećno dijete je možda bilo mrtvo nekoliko dana prije nego što je jeziva tajna otkrivena i tijelo pronađeno.

Istražitelji sada pokušavaju da sklope mozaik i utvrde šta se tačno događalo iza zatvorenih vrata, koliko dugo je dječak bio mrtav i da li je neko od komšija ranije mogao da primijeti da je mališan u životnoj opasnosti.

Policija je, prema pisanju australijskih medija, počela da razmatra mogućnost kanibalizma nakon šokantnog razgovora sa majkom u stanici. Zvaničnici za sada oprezno iznose detalje u javnost i ne žele da potvrde dalji tok istrage.

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Superintendent policije Tagera Lejksa, Čed Gilis, rekao je na konferenciji za novinare da je mjesto događaja izgledalo monstruozno:

"Spreman sam da javno kažem u ovom trenutku da je to bila izuzetno uznemirujuća scena. Potvrđeno je da je dijete imalo teške povrede. Neću dalje spekulisati o kakvoj se tačno vrsti povreda radi", izjavio je Gilis.

Hitno podignuta optužnica za ubistvo

Žena je odmah zadržana i prebačena u pritvor, a već u nedjelju je zvanično optužena za ubistvo i teško porodično nasilje.

Policija je zaplijenila njen automobil, kao i druge predmete iz kuće koji bi mogli da budu ključni za dalji to forenzičke istrage. Istražitelji sada rade na kompletnoj rekonstrukciji događaja koji su doveli do tragične smrti četvorogodišnjeg dječaka.

Posebna pažnja biće usmjerena na vremensku liniju - traži se podatak kada je dječak posljednji put viđen živ, ko je imao kontakt sa majkom i djetetom posljednjih dana, kao i da li su nadležne socijalne službe ranije imale bilo kakve prijave za nasilje u ovoj porodici.

Iskusni policajci i ljekari završili na psihologiji

Superintendent Gilis potvrdio je da policajci, bolničari i svi drugi pripadnici hitnih službi koji su te noći kročili u kuću strahota već dobijaju intenzivnu podršku zbog trauma od scene koju su zatekli.

"Ovo je preteška scena čak i za najiskusnije policajce i pripadnike hitne pomoći koji su svašta prošli u karijeri, i zato je naša dužnost da im odmah pružimo pomoć", zaključio je Gilis.

Ovaj slučaj do temelja je šokirao Australiju i svjetsku javnost. Dok se čekaju zvanični nalazi obdukcije i kompletne forenzičke analize, monstruozna majka ostaje iza rešetaka bez mogućnosti branjenja sa slobode.