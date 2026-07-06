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Dobila otkaz poslije samo pet dana, a na kraju joj isplatili gotovo 60.000 evra

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 12:15

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Добила отказ послије само пет дана, а на крају јој исплатили готово 60.000 евра
Foto: Pixabay

Konobarica u Italiji dobila je otkaz samo nekoliko dana nakon što je zaposlena, ali je sud presudio da je otkaz bio nezakonit i dosudio joj odštetu od gotovo 60.000 evra.

Slučaj se dogodio u Veneciji, gdje je luksuzni hotel otpustio novu radnicu smatrajući da se i dalje nalazi na probnom radu. Međutim, sud je zaključio da deo vremena koji je poslodavac smatrao probnim radom zapravo predstavlja redovan, neprijavljen rad.

Trodnevna obuka bila je ključna

Slučaj je dospio pred sud u proljeće 2024. godine, nakon što pokušaj vansudskog rješavanja spora nije uspio.

Tokom postupka sud je utvrdio da se tri dana obuke, koja su prethodila zvaničnom potpisivanju ugovora, ne mogu smatrati probnim radom, već da predstavljaju stvarno obavljanje posla.

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Upravo je taj zaključak bio presudan, jer je sud ocijenio da je radnica počela da radi i prije nego što je ugovor formalno potpisan. Zbog toga njen kasniji otkaz nije mogao da bude opravdan pravilima koja važe za zaposlene na probnom radu

Kompanija mora da plati gotovo 60.000 evra

Na osnovu presude, sud je dosudio oko 49.000 evra odštete zbog nezakonitog otkaza. Pored toga, kompaniji je naloženo da uplati oko 4.500 evra doprinosa za socijalno osiguranje, kao i oko 6.000 evra za sudske i advokatske troškove.

Ukupan trošak za poslodavca tako se približio iznosu od 60.000 evra.

Kompanija je tvrdila da radnica još nije bila u potpunosti uključena u radni proces i da je otkaz bio zakonit. Međutim, sud se, između ostalog, oslonio na iskaze njenih kolega, koji su potvrdili da je već redovno obavljala svoje radne zadatke i da je bila potpuno upoznata sa poslom.

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Presuda je potvrđena i u drugostepenom postupku, ali je kompanija uložila žalbu Vrhovnom sudu Italije, tražeći da se odluka poništi, prenosi Blic.

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