Tramp objavio fotografiju sa Meloni: "Potrebna zabrana prilaska"

Predsjednik SAD Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio fotografiju italijanske premijerke Đorđe Meloni uz komentar da je "potreban nalog za zabranu prilaska".

Tokom sastanka G7 u francuskoj banji Evijan u junu, Tramp i Meloni su fotografisani kako razgovaraju, ali je Tramp nakon tog razgovora u intervjuu za TV La 7 rekao da ga je premijerka Italije molila da se fotografišu.

"Molila me je da se slikam sa njom, bilo mi je žao. Vjerovatno je bila srećna zato što sam razgovarao sa njom", rekao je tada Tramp.