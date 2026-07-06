Užas u vrtiću: Vaspitačice zatvarale djecu u veš mašine

Nacionalna komisija za zaštitu prava djeteta (NCPCR) pokrenula je postupak po službenoj dužnosti povodom navoda o fizičkom zlostavljanju i mučenju djece u vrtiću koji posluje u kampusu indijske podružnice francuske IT kompanije Capgemini u Bengaluruu.

U dopisu od 2. jula, upućenom zamjeniku komesara okruga Bengaluru Urban, PS Kantharajuu, NCPCR je naveo da će njegov tim, predvođen višim tehničkim stručnjakom Parešom Šahom, doputovati u Bengaluru u petak, 3. jula, kako bi sproveo utvrđivanje činjenica u vezi sa ovim incidentom.

Do ovog razvoja događaja došlo je nakon što je policija u Bengaluruu uhapsila jednu ženu i pokrenula istragu protiv još četiri zaposlene u vrtiću zbog sumnje na zlostavljanje djece, prenosi "Rojters".

Scena Baka Prase pozirao bez odjeće: Jutjuber zapalio društvene mreže

Istraga je pokrenuta nakon što je policija dobila video snimke i informacije koje navodno prikazuju djecu izloženu fizičkom i psihičkom zlostavljanju u vrtiću. Prijava, podnijeta 29. juna na osnovu informacija dobijenih preko telefonske linije za pomoć djeci, navodi da su zaposleni fizički napadali djecu i zastrašivali onu koja su plakala govoreći im da će biti stavljena u mašinu za pranje veša, kao i da su primjenjivali druge oblike zastrašivanja.

Kompanija Kapgemini saopštila je da je vrtić vodio spoljašnji pružalac usluga i da je objekat privremeno zatvoren dok nadležni organi sprovode istragu.

🚨 Bengaluru Daycare Horror – Parents Beware!

Toddlers (2-3 yrs) abused at Capgemini campus daycare:

• Locked in bathrooms

• Forced inside washing machines

• Water sprayed in mouth

5 staff booked. Centre shut down.

Parents:⁰Check daycares thoroughly. Demand CCTV. Report… pic.twitter.com/MunzG0xd38 — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) July 3, 2026

Reagujući na incident, ministar unutrašnjih poslova savezne države Karnataka, Prijank Karge, izjavio je da su ovakvi slučajevi apsolutno neprihvatljivi i da neće biti tolerisani.

"Nadležni organi su već zatražili izvještaj o ovom slučaju. Postoji Standardna operativna procedura (SOP) koja jasno propisuje kako vrtići treba da funkcionišu. Roditelji povjeravaju vrtićima brigu o svojoj maloj djeci. Ove ustanove moraju raditi s najvećom pažnjom i u skladu sa propisanim smjernicama. To ovdje očigledno nije bio slučaj", rekao je Karge.

Dodao je da ovaj incident nije problem samo za kompaniju, već utiče i na ugled brenda Bengaluru, te da će odgovarajuće mjere biti preduzete nakon što izvještaj bude dostavljen.

Ranije je komesar policije Bengalurua, Simant Kumar Sing, izjavio da je slučaj registrovan na osnovu prijave službenika za zaštitu dece, u kojoj je imenovano pet žena zaposlenih u vrtiću.

Nauka i tehnologija Alarm za milione korisnika: Lažna AI ekstenzija krade sve što ukucate

Sing je rekao da policija ispituje prijavu i video snimke dostavljene kao dokaz, ocjenjujući navode kao veoma ozbiljno pitanje. Dodao je da su za nadzor istrage zaduženi žena u činu zamenika komesara policije i zajednički komesar policije za istočni deo grada, kao i da će vlasti izvršiti inspekciju i drugih vrtića u gradu kako bi proverile da li poštuju propisana pravila i smjernice, prenosi "Telegraf".

"Naša glavna briga je da počinioci ne izbjegnu odgovornost. Ako se utvrdi da je bilo ko umiješan ili da je pomagao u ovakvim djelima, protiv njega će biti preduzete stroge mjere", rekao je Sing.