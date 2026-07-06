Motorom se zakucao u autobus, teško povrijeđeno i dijete

Mladić (19) teško je povrijeđen u stravičnom udesu koji se sinoć oko 21.09 časova dogodio na uglu Ruzveltove i Ulice kraljice Marije.

Do nesreće je došlo kada se mladić motociklom zakucao u autobus, a u lančanom sudaru povrede su zadobila još dva pješaka, među kojima je i osmogodišnji dječak.

Kako je potvrdila dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći, devetnaestogodišnji motociklista je sa prelomom potkoljenice i teškim traumama hitno prevezen u Urgentni centar.

Na mjesto nesreće odmah su upućene dvije ekipe Hitne pomoći, jer je prilikom silovitog udara došlo do povređivanja ljudi na stazi.

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"Poslali smo dvije ekipe jer nam je rečeno da je prilikom sudara došlo do povređivanja još dva pješaka - muškarca starog 61 godinu i osmogodišnjeg dječaka", otkrila je dr Stefanović za Prva TV.

Svi povrijeđeni su brzom reakcijom ljekara zbrinuti i transportovani u zdravstvene ustanove. Dok su punoljetni pacijenti vozilima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar, povrijeđeni osmogodišnji dječak je hitno prevezen u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj.

Policija je na licu mjesta izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće, piše Blic.