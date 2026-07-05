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Patrijarh Porfirije i pastor Berns stigli na Kosovo i Metohiju

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 19:01

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Пастор Бернс и патријарх Порфирије на Косову
Foto: Srpska pravoslavna crkva

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja pastor Mark Berns doputovali su popodne na Kosovo i Metohiju, gdje će posjetiti Pećku patrijaršiju, drevno sjedište Srpske pravoslavne crkve /SPC/.

Njegova svetost će sutra sa pastorom Bernsom posjetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz SPC.

Pastor Berns prisustvovao je juče u Bratuncu pomenu za ubijenih 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine.

Pomen za Srbe koje su ubili pripadnici muslimanskih snaga služio je patrijarh Porfirije.

Berns je istakao da poštuje sjećanje na 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. godine, te poručio da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave.

Njegova svetost primio je u petak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pastora Bernsa, a razgovor je, kako je saopšteno iz SPC, protekao u duhu razumijevanja i u cilju unapređenja saradnje dvije hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda.

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Patrijarh Porfirije

Kosovo i Metohija

Mark Berns

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