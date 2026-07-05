Logo

U stanu pronađen leš muškarca, supruga šokirala policiju izjavom

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 17:12

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U jednom stanu na Novom Beogradu danas je pronađen leš muškarca!

Kako "Kurir" saznaje, tijelo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja zbog čega se pretpostavlja da je čovjek preminuo još prije nekoliko dana.

Izvor pomenutog portala kaže da je preminuli živio sa suprugom.

Пасторке избоденог мушкарца

Srbija

Izbola očuha pred njegovom trudnom kćerkom pa krenula na nju

"Njegova supruga je pala i povrijedila se, zbog čega je njena rođaka pozvala Hitnu pomoć. Kada je ekipa došla po tom pozivu, u stanu je zatečen leš muškarca u poodmakloj fazi raspadanja", kaže izvor i dodaje da se ispostavila da supruga nije nikome prijavila muževu smrt.

O slučaju je obaviještena i policija i trenutno se utvrđuju sve okolnosti.

gradiska 23

Ekonomija

Novih 150 radnih mjesta: Kompanija uskoro seli proizvodnju iz Turske u Srpsku

"Ona je šokiranim istražiteljima rekla 'da nije ni znala da je on umro', danima je živjela sa lešom u kući. Tijelo je upućeno na obdukciju kako bi se utvrdili tačno vrijeme i uzrok smrti", kaže sagovornik i dodaje da je u pitanju stariji bračni par.

"Izjava žene i njene rođake o tome da nisu znali da je muškarac preminuo zbunila je istražitelje i trenutno se radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog bizarnog slučaja", kaže sagovornik upoznat sa detaljima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pronađeno tijelo

Beograd

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пасторке избоденог мушкарца

Srbija

Izbola očuha pred njegovom trudnom kćerkom pa krenula na nju

1 h

0
Несрећа у Лозници

Srbija

Marko i Bogdan se zakucali u drvo, nije im bilo spasa

2 h

0
Звјерски претукли мајку и сина: Сломили му кости, сумња се да је ово мотив

Srbija

Zvjerski pretukli majku i sina: Slomili mu kosti, sumnja se da je ovo motiv

6 h

0
Пронађено тијело Александра Лазића

Srbija

Aleksandar Lazić otet i zakopan po receptu klanova: Ko stoji iza likvidacije

22 h

0

  • Najnovije

17

47

Đoković izgubio živce i na sav glas psovao na srpskom

17

39

Sjajna vijest za navijače: Evo gdje je prenos utakmice Borac - Levski

17

35

Bježao od policije, skočio u Savu i preplivao u Hrvatsku

17

29

Hiljade ljudi na sahrani HamneijaGdje je novi vrhovni vođa

17

12

U stanu pronađen leš muškarca, supruga šokirala policiju izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima