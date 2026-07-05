U stanu pronađen leš muškarca, supruga šokirala policiju izjavom

Kako "Kurir" saznaje, tijelo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja zbog čega se pretpostavlja da je čovjek preminuo još prije nekoliko dana.

Izvor pomenutog portala kaže da je preminuli živio sa suprugom.

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"Njegova supruga je pala i povrijedila se, zbog čega je njena rođaka pozvala Hitnu pomoć. Kada je ekipa došla po tom pozivu, u stanu je zatečen leš muškarca u poodmakloj fazi raspadanja", kaže izvor i dodaje da se ispostavila da supruga nije nikome prijavila muževu smrt.

O slučaju je obaviještena i policija i trenutno se utvrđuju sve okolnosti.

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"Ona je šokiranim istražiteljima rekla 'da nije ni znala da je on umro', danima je živjela sa lešom u kući. Tijelo je upućeno na obdukciju kako bi se utvrdili tačno vrijeme i uzrok smrti", kaže sagovornik i dodaje da je u pitanju stariji bračni par.

"Izjava žene i njene rođake o tome da nisu znali da je muškarac preminuo zbunila je istražitelje i trenutno se radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog bizarnog slučaja", kaže sagovornik upoznat sa detaljima.