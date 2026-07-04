Aleksandar Lazić otet i zakopan po receptu klanova: Ko stoji iza likvidacije

Ubistvo Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove koje je policija rasvijetlila poslije nekoliko mjeseci istrage, izvršeno je po receptu ozloglašenih kriminalnih klanova

Kako kaže izvor "Kurira", u načinu na koji je likvidiran Aleksandar Lazić vidi se "modus operandi" vračarskog, odnosno kavačkog klana za koji ova beogradska kriminalna grupa, kako istražitelji sumnjaju, radi.

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"Muškarac je najprije otet, zatim mučen i na kraju ubijen. Da bi se prikrio zločin, tijelo je potom sakriveno, u ovom slučaju zakopano. Isti sistem rada, odnosno eliminisanja suparnika, ima i kavački klan, odnosno njihova ispostava u Beogradu, vračarci", kaže izvor.

Podsjetimo, policija je juče saopštila da su uhapšeni P. J. (44) i P. J. (19) iz Rume zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (1982) i P. J (2007) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove. Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica", navedeno je u saopštenju:

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"Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usljed čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo tijelo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično djelo, zakopali ga u dvorištu".

Policija je juče sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mjesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano tijelo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Izvor kaže da se motiv ovog zločina utvrđuje, kao i na koji je tačno način žrtva ubijena.

"Tijelo je u poodmakloj fazi raspadanja, pa bi obdukcija trebalo da pokaže na koji način je muškarac ubijen. Takođe, utvrđuje se i zbog čega je žrtva oteta i mučena do smrti, da li ovaj slučaj ima veze sa obračunom kriminalnih klanova ili je u pitanju nešto sasvim drugo. Istraga je u toku", kaže izvor i podsjeća da su pripadnici kriminalnih grupa posljednjih godina radile po istom principu.

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Posljednji u nizu sličnih zločina, podsjetimo, otkriven je u martu kada je policija u šumi kod Požarevca pronašla zakopano tijelo Milana Stokovića (26) iz Zemuna koji se vodio kao nestao.

"Sumnja se da je Milan Stoković ubijen 14. oktobra 2025. godine, a njegovo tijelo je potom zakopano. Prethodno je otet u Beogradu, mučen, ispitivan i ubijen. Istraga je pokazala da iza ovog surovog ubistva stoji navodno vračarski klan", podsjeća izvor.

Vračarski klan, kako se sumnja, stoji iza još jednog ubistva koje je izvršeno na maltene identičan način. Naime, pripadnicima vračarskog klana, na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović i Radoje Zvicer, sudi se za ubistvo Aleksandra Halabrin (26), koji je nestao 20. marta 2020.

Njegovo tijelo pronađeno je dva mjeseca kasnije, zakopano u plitkom grobu u naselju Sopot. Prema optužnici, Halabrin je ubijen u jednom stanu u Beogradu, a potom je njegovo tijelo prebačeno u Sopot i zakopano.