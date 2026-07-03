Užas na beogradskom groblju: Oskrnavljeno 35 grobnica

Skrnavljnje grobova od strane nepoznatih počinilaca dogodilo se večeras na Mokroluškom groblju u Beogradu. Prema prvim informacijama uništeno je 35 grobnica.

Kako se saznaje, lopovi su isjekli metalne sanduke u grobnicama i pootvarali veliki broj grobnih mjesta, nakon čega su pobjegli prije dolaska policije.

Na licu mjesta nalazi se više policijskih patrola koje obavljaju uviđaj, dok se intenzivno traga za počiniocima. Istražioci prikupljaju tragove i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je izvršeno ovo krivično djelo.

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- Ovako nešto se ne pamti. Bruka i sramota. Kradu i mrtve. Zaista je nevjerovatno da se ovako nešto događa. Nadamo se da će se tim licima ući u trag - priča izvor koji je portalu Kurir dostavio informaciju.

Za sada nije poznato da li je nešto ukradeno iz grobnica niti kolika je materijalna šteta. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja policije. Istraga je u toku.