Otac drugarice iz razreda silovao djevojčicu (14)? Jako je loše

Dok crnogorska policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za seksualno zlostavljanje 14-godišnje djevojčice, njena porodica prolazi kroz najteže dane.

U emisiji "Crna hronika" za Kurir televiziju prvi put je govorio stric maloljetnice, otkrivši kroz šta djevojčica i njeni najbliži trenutno prolaze.

Crnogorska policija već više od deset dana traga za 38-godišnjim muškarcem iz podgoričkog naselja Zabjelo, koji se sumnjiči da je 22. juna seksualno zlostavljao 14-godišnju djevojčicu. Dok potraga za osumnjičenim i dalje traje, porodica maloljetnice pokušava da joj pomogne da se oporavi od teškog traumatičnog iskustva.

O tome kroz šta porodica prolazi govorio je stric djevojčice u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji. Kako je ispričao, majka je za događaj saznala gotovo odmah, pošto se djevojčica vratila kući, nakon čega su zajedno otišle u Klinički centar radi ukazivanja pomoći.

Prema njegovim riječima, djevojčica je odranije poznavala osumnjičenog, jer je išla u isti razred sa njegovom ćerkom i tog dana se nalazila u njihovoj kući.

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Govoreći o njenom zdravstvenom stanju, stric je rekao da je djevojčica i dalje u veoma teškom psihičkom stanju.

"Baš je loše, ali trudimo se svi oko nje da joj nekako pomognemo, da je malo po malo vratimo u život", rekao je on.

Policija i dalje traga za osumnjičenim

Kako je naveo, porodica do sada nije dobila nove informacije od nadležnih o toku potrage za osumnjičenim.

"Danas je jedanaesti dan od događaja, a od policije nismo dobili ama baš nikakvu informaciju. Niti poziv, niti bilo kakvo obavještenje, kao da se ništa nije desilo", kazao je.

Istakao je da je cio slučaj duboko potresao porodicu, a da je najteže upravo djevojčici, kojoj će, kako kaže, biti potrebno mnogo vremena da se oporavi.

"Ovo nas je sve potreslo. Vidim da se veoma teško vraća u normalu i da će to biti dug i težak put za nju. Svi smo uz nju i učinićemo sve da joj olakšamo koliko možemo", poručio je djevojčicin stric za Kurir televiziju.