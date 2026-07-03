Nova tragedija u Srpskoj: Jedno stradalo, više povrijeđenih

Jedna osoba preminula je, više je povrijeđeno nakon teške saobraćajne nesreće koja se u petak oko 15.40 sati desila u mjestu Svodna na putu Prijedor - Novi Grad.

"Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali Ž.J. iz Novog Grada upravljajući vozilom marke Golf, u kojem je suvozač bilo jedno lice iz Novog Grada, i N.I. iz Prijedora upravljajući vozilom Citroen u kojem su se nalazila dva putnika i maloljetno lice", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

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Svi učesnici su zadobili povrede, nakon dva sata Policiji je prijavljeno da je vozač golfa Ž.J. preminuo.

"O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode i smrti vozača", zaključili su iz policije.