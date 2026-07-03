Logo

Nova tragedija u Srpskoj: Jedno stradalo, više povrijeđenih

Autor:

Stevan Lulić
03.07.2026 21:30

Komentari:

0
Нова трагедија у Српској: Једно страдало, више повријеђених
Foto: ATV

Jedna osoba preminula je, više je povrijeđeno nakon teške saobraćajne nesreće koja se u petak oko 15.40 sati desila u mjestu Svodna na putu Prijedor - Novi Grad.

"Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali Ž.J. iz Novog Grada upravljajući vozilom marke Golf, u kojem je suvozač bilo jedno lice iz Novog Grada, i N.I. iz Prijedora upravljajući vozilom Citroen u kojem su se nalazila dva putnika i maloljetno lice", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik podijelio emotivnu poruku: Samo po djeci vidimo kako godine prolaze

Svi učesnici su zadobili povrede, nakon dva sata Policiji je prijavljeno da je vozač golfa Ž.J. preminuo.

"O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode i smrti vozača", zaključili su iz policije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Prijedor

Komentari (0)

Više iz rubrike

Удес мотоцикл

Hronika

Motociklista prebačen u bolnicu nakon sudara sa taksijem

2 h

0
Пожар на ауту у Врапчићима

Hronika

Kulja gust crni dim: Gori auto nasred puta u BiH, kolaps u saobraćaju

3 h

0
Требињац пао због наркотика: Погледајте гдје је крио "штек"

Hronika

Trebinjac pao zbog narkotika: Pogledajte gdje je krio "štek"

5 h

0
Заплијењени новац

Hronika

Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

6 h

0

  • Najnovije

22

39

Potvrđeno iz Kremlja: Ruske snage zauzele ključno ukrajinsko utvrđenje

22

36

Užas na beogradskom groblju: Oskrnavljeno 35 grobnica

22

21

Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

22

20

Slučaj iz komšiluka: Muža izmasakrirala sjekirom i izbjegla zatvor

22

12

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima