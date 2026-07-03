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Trebinjac pao zbog narkotika: Pogledajte gdje je krio "štek"

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 17:28

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Требињац пао због наркотика: Погледајте гдје је крио "штек"
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje lišili su slobode lice inicijala S.S. iz ovog grada, zbog sumnje da se bavilo ulični prodajom i proizvodnjom narkotika.

Prilikom pretresa osumnjičenog i objekata koje koristi, pronađena je i oduzeta veća količina različitih vrsta droga, kao i oprema za pakovanje.

Kako je saopšteno iz PU Trebinje, policija je prvo kod S.S. pronašla i privremeno oduzela 2,35 grama marihuane. Nakon toga, po naredbi suda, izvršen je pretres stana i pomoćnih prostorija koje osumnjičeni koristi, gdje je otkriven pravi "štek":

  • 310,25 grama marihuane (pakovane u vakum vrećicu);
  • 223,57 grama spida (raspoređenog u dvije vakum vrećice);
  • 6,2 grama kokaina.

Pored narkotika, policija je pronašla i oduzela aparat za vakumiranje, kao i veći broj vakum kesa, što ukazuje na to da je droga bila spremna za dalju preprodaju.

Svi pronađeni predmeti će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. O ovom slučaju je odmah obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a S.S. se tereti za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Trebinje poručuju da nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga na području Hercegovine.

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Tagovi :

PU Trebinje

hapšenje

Droga

marihuana

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